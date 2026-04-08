¿Justicia o persecución? Ministra María Estela Ríos advierte riesgos por bloqueo de cuentas sin sentencia

La ministra María Estela Ríos González señaló que se trata de medidas que impactan directamente a los ciudadanos, al implicar restricciones económicas

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María Estela Ríos González, advirtió sobre los riesgos que implica el congelamiento cuentas bancarias sin resolución judicial definitiva, al señalar que esta medida puede afectar a personas que aún no han sido sentenciadas.

¿Qué riesgos implica congelar cuentas sin sentencia?

En la sesión de este miércoles, la ministra expone que este tipo de acciones pueden tener consecuencias sobre derechos fundamentales.

Durante su intervención, Ríos González señaló que se trata de medidas que impactan directamente a los ciudadanos, al implicar restricciones económicas antes de que exista una determinación judicial firme.

“Pues ya me dejó en duda. Perdón, o sea, sí me deja en duda porque es cómo manejamos un equilibrio entre el derecho de las personas a que no sea juzgar en cualquier momento y no pueda ser materia usado para una persecución política, porque también se da en nuestro país, ¿no? Ni modo, así es. Pero tampoco que queden impunes”. —

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¿Por qué genera debate esta medida?

El posicionamiento de la ministra se da en el contexto del debate sobre las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para bloquear cuentas, tema que ha generado posturas encontradas dentro y fuera del máximo tribunal del país.

Hasta el momento, la Suprema Corte no ha emitido un pronunciamiento institucional sobre estas interpretaciones, y las declaraciones de la ministra se mantienen en el ámbito de la discusión jurídica.

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¿Qué señalan especialistas sobre el tema?

Y es que especialistas han señalado que el congelamiento de cuentas sin sentencia puede abrir cuestionamientos sobre presunción de inocencia y debido proceso, lo que ha intensificado la conversación pública en torno al tema.

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