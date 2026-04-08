Caso Tren Interoceánico: Exceso de velocidad causó el descarrilamiento, confirma FGR
La FGR informó que el descarrilamiento del Tren Interoceánico fue causado por exceso de velocidad; 145 personas recibieron reparación del daño.
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, confirmó que fue el exceso de velocidad la causa del descarrilamiento del Tren Interoceánico del pasado 28 de diciembre y que dejó como saldo 14 personas muertas y 109 lesionados. Sin embargo, las víctimas optaron por firmar acuerdos reparatorios, con lo que se decretó la extinción de la acción penal.
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¿Qué determinó la investigación de la FGR?
Al dar a conocer el informe final de la investigación, dio a conocer que 145 personas han recibido la reparación integral del daño.
Asimismo, la fiscal informó que, en el caso del Tren Interoceánico, la empresa decidió otorgar el perdón y quedó descartada la investigación del delito de ataques a las vías.
¿Quiénes fueron vinculados a proceso?
La abogada de la Nación precisó que se integraron cuatro carpetas de investigación, que acreditaron fehacientemente la comisión de los delitos de homicidio y lesiones culposas, con la participación del maquinista, Emilio Erasmo Canteros; el conductor Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza, jefe de despacho, quienes ya fueron vinculados a proceso.
¿Qué reveló la caja negra del tren?
La investigación por el accidente se basa en la información obtenida por las autoridades gracias a la caja negra del tren accidentado, en la que se reflejó que “iba a una velocidad mayor de la que debería ir”, por lo que agregó que los materiales de la obra y las locomotoras cumplían con las normas aplicables.
Ernestina Godoy enfatizó que la FGR realizó todos los trabajos necesarios para llevar a buen puerto esta investigación, procurando que los culpables no quedaran impunes y que los daños causados por los delitos cometidos fueran reparados.