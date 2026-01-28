Animación de la Fiscalía es insuficiente para explicar el descarrilamiento del Tren Interoceánico: Eduardo Ramírez

En entrevista con Gabriela Warkentin el exdirector de infraestructura de Ferronales, Eduardo Ramírez, dijo que el informe que presentó la fiscal general de la Republica Ernestina Godoy sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico genera muchas preguntas como si todo estaba de acuerdo con las normas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes porque está establecido que la velocidad máxima en las curvas es de 93 a 43 kilómetros por hora no de 50 kilómetros por hora como lo aseguró.

¿Por qué la animación presentada no es suficiente?

“Solamente tuvimos una animación y ninguna otra imagen… debemos de tener un poco más de respuestas, nos merecemos más respuestas frente a una tragedia de esta naturaleza. La animación es muy poco para que explique lo que realmente sucedió y con justa razón las personas que iban viajando en el tren deben de tener muchísimas preguntas y seguramente saldrán más en el curso de estos días”. — Eduardo Ramírez, exdirector de infraestructura de Ferronales

¿Hubo fallas en la comunicación y advertencias?

Mencionó que no hubo una advertencia, los tiempos del recorrido muestran que las velocidades eran excesivas y puntualizó que en ningún momento se le comunico al despachador de trenes, esos datos debieron compartirse; además resaltó que el maquinista no va solo en la cabina, va con un conductor quien tiene comunicación directa con el despachador, “el maquinista solamente opera la locomotora, el tren, pero hay otra persona involucrada”.

“Ciertamente, la velocidad, eso no hay duda, porque la <b>caja negra</b> no miente. Si iban a 65 por hora, iba a 65 el tren, y sí, efectivamente, la velocidad establecida en el tramo es 50”. — Eduardo Ramírez, exdirector de infraestructura de Ferronales

¿Qué cuestionamientos existen sobre la infraestructura ferroviaria?

Se cuestionó quien tomó la decisión de que locomotoras largas circularan en tramos donde las curvas son tan cerradas, “por qué metieron carros tan largos en zonas tan forzadas en las curvas”, los carros mientras más alargados menos flexibilidad, “por eso yo hablaba de por qué no tenemos imágenes”.

“De las pocas imágenes que salieron del accidente, yo sí logro identificar que el <b>balastro</b> está fuera de norma, fuera de la norma que marca la misma Secretaría de Comunicaciones. El <b>riel</b> es usado, no es un riel nuevo. Para dos años de operación es un riel que ya era usado, lo cual no tiene ningún problema siempre y cuando mantenga su perfil, pero no se logra ver en las fotografías si realmente tiene un perfil, no hay datos, entonces por eso digo que salen muchas preguntas porque los datos son escasos”. — Eduardo Ramírez, exdirector de infraestructura de Ferronales

