Descarrilamiento del Tren Interoceánico fue por exceso de velocidad, asegura FGR

A un mes del descarrilamiento Tren Interoceánico, la fiscal General de la República, Ernestina Godoy, informó que, después de un análisis técnico, se determinó que el maquinista no respetó los protocolos de velocidad, lo que habría ocasionado el lamentable hecho que dejó un saldo de 14 personas muertas y más de 100 heridos.

En el tren viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros. Ampliar

¿A qué velocidad circulaba el tren?

Detalló que en tramos de recta el tren alcanzó más de 111 kilómetros por hora, cuando el límite establecido es de 70 kilómetros por hora.

Mientras que en la curva donde ocurrió el siniestro, el tren circulaba a 65 kilómetros por hora, zona en la que el límite máximo es de 50 kilómetros por hora.

“El exceso de velocidad es mucho más peligroso que en un vehículo personal”. — Ernestina Godoy Ramos

¿Qué reveló la investigación técnica del accidente?

Ernestina Godoy puntualizó que en la investigación participaron especialistas de diversas áreas, incluso de aeronáutica para la lectura de la caja negra que fue pieza clave para confirmar que el exceso de velocidad fue la causa del descarrilamiento.

También aseguró que no se encontraron fallas en las vías, pues están en buen estado físico.

El tren redujo su velocidad en tramos previos, señaló la funcionaria, lo que demuestra que los frenos funcionaban, pues incluso llegaron a los 0 kilómetros por hora en las estaciones.

Godoy Ramos agregó que se llevan a cabo diversas investigaciones por la comisión de los probables delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

