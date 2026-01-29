Tren Interoceánico: experto advierte fallas graves no consideradas en el peritaje oficial

El descarrilamiento del Tren Interoceánico sigue generando dudas. Aunque la explicación oficial apunta al exceso de velocidad, especialistas señalan que esta versión es insuficiente y no contempla las múltiples fallas técnicas y estructurales.

El Académico de la Coordinación de Ingeniería Civil de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Agustín Ortega García calificó como insuficiente y poco satisfactoria la investigación presentada sobre el reciente percance del Tren Interoceánico, pues reducir las causas del incidente únicamente al exceso de velocidad es una respuesta que no satisface a nadie.

También ignora la complejidad de los sistemas ferroviarios y la falta de protocolos de seguridad adecuados que deberían estar presentes en un proyecto de esta magnitud.

Un peritaje de 30 días no basta para analizar fallas estructurales

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Ortega García señaló que un peritaje de 30 días no es suficiente para analizar a fondo las carencias estructurales del Corredor Interoceánico, del cual se han reportado locomotoras que carecen de:

Velocímetros

Sistemas de telecomunicaciones, pilotaje y señalización, elementos indispensables para garantizar la seguridad en el transporte de pasajeros.

Equipo rehabilitado y comprado en el extranjero: otro foco rojo

El experto manifestó su preocupación por el origen y estado del equipo utilizado, pues afirmó que se trata de trenes rehabilitados que ya habían sido desechados en otros países antes de ser adquiridos por México.

Esta situación se agrava por el estado físico de las vías, donde se observan deficiencias en la transición de durmientes de concreto a madera, una maniobra técnica que requiere de elementos específicos como:

Almohadillas bajo durmiente

Ajustes en el balasto para absorber vibraciones.

¿Qué propone el especialista para evitar nuevos accidentes?

Urge la creación de un comité o agencia reguladora autónoma y especializada que supervise la infraestructura ferroviaria en México de manera independiente, agregó, porque es fundamental que el desarrollo de estos proyectos cuente con una supervisión constante antes de su puesta en marcha, garantizando que no se ponga en riesgo la seguridad de los pasajeros.

