Desaparición en México registra un aumento de 30 a 40 casos diarios: Madre buscadora

Vanessa Gámez, exige a las autoridades que se haga lo imposible por regresar a su hija

Luego de la sorpresiva presencia de las madres buscadoras en las inmediaciones de Estadio Banorte el sábado de reinauguración, la madre de Ana Amelí García, joven desaparecida en el Ajusco desde el 12 de julio de 2025, Vanessa Gámez señaló que el problema de crisis desaparición en México es estructural, el que haya un Centro Integral de Atención no significa una mejora, seguimos con la burocracia, las desapariciones no paran, el año pasado eran 30 desapariciones diarias hoy son 40, y frente al Mundial vemos que los recursos se derrochan en otra cosa cuando estamos en una crisis desaparición.

TE PUEDE INTERESAR: México registra más de 130 mil desaparecidos desde 2006, informó Claudia Sheinbaum |VIDEO

#AlAire | Vanessa Gámez, madre de Amelí García desaparecida en el Ajusco con @imoranz y @LuisAvilaE



🟥Exige a las autoridades que se haga lo imposible por regresar a su hija



🎧 https://t.co/WIDNaEuHZn pic.twitter.com/fkfEUprEz2 — Así Las Cosas (@asilascosasw) March 30, 2026

Aumento de desapariciones en el Ajusco

En entrevista para “Así las Cosas” con Isaac Moran y Luis Ávila, la madre buscadora hizo el llamado a la presidenta Sheinbaum a reunirse con las madres buscadoras, pues señaló que su gobierno “debe garantizar los derechos constitucionales… cosa en la cual nos han fallado como mexicanos”.

Y señaló, “sabemos que las fiscalías sobre todo la de Desaparecidos está limitada en recursos con conocimiento y capacidad, amor y compromiso de resolver esta situación. Deja mucho que desear el comportamiento de algunos elementos, los han dejado solos en tema de presupuesto”.

Resalto que en la zona del Ajusco de 2015 a la fecha se tienen registradas casi 300 desapariciones. Como en el caso de un joven secuestrado en el Valle de Tezontle “lugar perfecto para las bandas del crimen organizado” en 2024, o el caso del dentista de 45 años o Jimena López Rosales en Madgalena Tepeacalco, cerca de la zona en la que Ana Amelí desapareció.

TE PUEDE INTERESAR: Segob actualiza Protocolo Homologado para Búsqueda de Personas

Exigen acciones y uso de tecnología

Exigió que las autoridades no minimicen el dolor de las familias, que hagan todo el esfuerzo por localizar a sus desaparecidos haciendo uso de “investigación real”, ya que reconoció con tristeza que sus hijos podrías “ser parte de una red de trata o del crimen organizado”.

Cuestionó el uso de recursos en el Mundial de Futbol, y solicitó el uso de tecnología para la localización de los desaparecidos y llamó a la sociedad en general a hacer conciencia de la desaparición, y señaló como “doloroso que la señora presidenta niegue que tenemos una crisis desaparición, eso significaría aceptar que el crimen organizado se les ha salido de las manos”.

TE PUEDE INTERESAR: México, negacionista ante desapariciones: Santiago Corcuera