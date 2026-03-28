¿Cuál es el ambiente previo al partido México-Portugal?

Elementos de la Policía Montada de la Ciudad de México flanquean el Estadio Banorte, previo al partido de reinauguración del coloso, ahora como Estadio Banorte con el partido México Portugal / Cintia Sánchez Aguilar

Con una calzada de Tlalpan semidesértica, los primeros visitantes a la fiesta futbolera previa a la inauguración de la Copa Mundial de Futbola realizarse en el mes de junio, este sábado los amantes del futbol se dan cita de manera previsoria y paulatina a las inmediaciones de Estadio Banorte.

El cierre del último kilómetro aledaño al renovado estadio Azteca, hoy Banorte provocó incomodidad para algunos y beneplácito para quienes tienen que llegar sí o sí al estadio para presenciar el primer partido de esta jornada entre México y Portugal.

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Visitantes no solo nacionales sino internacionales llegan caminando al estadio, pero qué pasa con quienes tienen problemas de movilidad.

De acuerdo con el oficial Arturo Miranda López, de la SSC, siete grupos de cadetes de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México realizan actividades de apoyo en este inicio de los festejos mundialistas en atención a personas con problemas de movilidad.

Cadetes de la Policía Capitalina realizan labores de apoyo para personas con problemas de movilidad como adultos mayores. Ampliar

Estos elementos se encuentran a disposición con insumos como sillas de ruedas, en cuatro sitios aledaños a la puerta principal en la 2, 3 y 4 del recinto para apoyar a las personas a llegar al estadio.

Elementos de la Policía Montada se han apostado al rededor del coloso en el que se desarrollará el partido de reinauguración del Estadio, a fin de salvaguardar el orden.

Al sitio no solo los aficionados y admiradores de el ex portero de la Selección Mexicana, Jorge Campos se han dado cita.

#ReporteEspecial | ¡El estilo del 'Inmortal' nunca pasa de moda! Este aficionado nos cuenta por qué Jorge Campos sigue siendo su máximo ídolo.



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Tal como lo prometieron, algunas madres buscadoras, como es el caso de la señora Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio, joven desaparecido hace cinco meses de un restaurante en Sinaloa.

Familiares de Carlos Emilio, desaparecido hace cinco meses en Mazatlán, Sinaloa también se dieron cita en el Estadio Banorte para exigir respuesta de las autoridades en un foro que hoy es mundial. Ampliar

La presencia de estas manifestaciones aunque dolorosas son parte de ambiente que para muchos impulsa el festejo, como en el caso de otros elementos de la Secretaría de Seguridad, que además de prevenir el orden, pintan caritas.

#ReporteEspecial | En las inmediaciones del Estadio Banorte, elementos de la SSC están pintando los rostros de los aficionados mexicanos con los colores verde, blanco y rojo.



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En periférico Sur, la cascarita no se hizo esperar aprovechando los cierres viales pero también como forma de protesta por las obras no concluidas por las autoridades capitalinas y que han dejado malas experiencias de movilidad para miles de capitalinos.

Capitalinos inconformes por obras previas al Mundial aprovecharon su bloqueo para echarse una cascarit,a para no salir de tono rumbo a la Copa FIFA 2026. Ampliar

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