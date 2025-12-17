Caso Ana Amelí: CIDH presiona al Estado mexicano ante investigación “inaceptable”

A cinco meses de su desaparición la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Estado mexicano intensificar esfuerzos para localizar a Ana Amelí García Gámez, quien desapareció el 12 de julio pasado tras acudir al Parque Nacional Cumbres del Ajusco.

¿Por qué la CIDH presiona al Estado mexicano?

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar el padre de Ana Amelí, Ricardo García, informó que la presión que recibe el Gobierno es cada vez mayor para poder dar resultados y se han sumado más organismos porque la actuación de las autoridades ha sido totalmente inaceptable.

Óscar González, abogado de Ricardo García, dio a conocer que jurídicamente las investigaciones por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México van “tremendamente lentas” y no se ha logrado descartar o confirmar las principales líneas de investigación.

González señaló que las determinaciones de la CIDH ayudarán de manera considerable al efecto de ejercer la presión del Estado mexicano para principalmente redoblar esfuerzos para encontrar a Ana Amelí.

“Seguimos teniendo esperanza… definitivamente hemos visto que las autoridades, pues bueno, podría decir que casi sirven para nada. Entonces, bueno, es bien difícil lograr encontrar a una persona nosotros y los más de <b>133 mil personas desaparecidas en México</b>. Es realmente un drama tener que buscar a un familiar y aparte toparte con una fiscalía que simplemente está inoperante y que complica mucho más cuando deberían de ser quienes ayuden a localizar a las personas”. — Ricardo García, papa de Ana Amelí

¿Qué irregularidades señalan en la investigación?

El abogado explicó que han tenido acceso a la carpeta, han solicitado diversos actos de investigación a la Fiscalía, y se han enfrentado con la burocracia del Ministerio Público, ya que en ocasiones dependen de autorizaciones judiciales que retrasan el proceso.

El padre de Ana Amelí, Ricardo García, dijo que han sucedido eventos posteriores a la desaparición de su hija a pesar de que advirtieron a las autoridades, a la Fiscalía y a la Comisión de Búsqueda, para que se implementaran medidas de seguridad en el Parque Nacional Cumbres del Ajusco, tanto para personas que se ejercitan como para turistas y pobladores expuestos a delitos.

