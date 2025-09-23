ONU emite acción urgente por desaparición de Amelí García en el Ajusco

Ana Amelí decidió subir sola al Pico del Águila, luego de que sus acompañantes no llegaron

A 73 días de la desaparición de Ameli García, de 18 años, su padre, Ricardo García, reveló que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una “acción urgente” en el caso.

La joven desapareció el 10 de julio de 2025 mientras realizaba senderismo en el Pico del Águila, en la zona del Ajusco. Su familia denunció la ineficacia de las autoridades mexicanas en la búsqueda.

Te podría interesar: México debe ser propositivo frente la ONU y dar solución a desapariciones forzadas

¿Por qué intervino la ONU en la desaparición de Ameli?

En entrevista para 'Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar’, Ricardo García explicó que la familia recurrió a instancias internacionales “porque México no nos da ninguna solución”.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU intervino tras señalar la posible participación de grupos criminales y una “alegación de colusión” con agentes del Estado. Con la acción urgente, se exige al gobierno mexicano adoptar medidas inmediatas para la búsqueda, localización y protección de Ameli.

Ampliar

Puedes leer: Continúa el bloqueo y plantón de madres buscadoras en calzada de Tlalpan

¿Cuántas acciones urgentes por desapariciones le ha emitido la ONU a México?

Ricardo García recordó que la ONU ha emitido más de 773 acciones urgentes en casos de desaparición en México y advirtió que el Comité de Seguridad podría tomar medidas más severas contra el Estado mexicano.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han emitido una declaración oficial sobre la intervención de la ONU.

#AlAire en @asilascosasWPM | Ricardo García, padre de Amelí.



📌 Emite ONU ‘acción urgente’ por caso Amelí García, joven desaparecida en julio pasado.



Con @EnriqueEnVivo



🎧 https://t.co/VLC50JNExs pic.twitter.com/sKIHN94MQD — W Radio México (@WRADIOMexico) September 24, 2025

Síguenos en Google News y recibe más información