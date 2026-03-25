Segob actualiza Protocolo Homologado para Búsqueda de Personas

Segob actualizó el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidos y No Localizadas para una actuación inmediata tras el reporte de desaparición.

Para reforzar la obligación de actuar desde el primer momento, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, la actualización del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidos y No Localizadas, por parte de la Secretaría de Gobernación, a fin de establecer como eje, la activación inmediata de operativos.

#25deMarzo2026 Se aprueba la actualización del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el cual se anexa al presente Acuerdo y forma parte integrante del mismo.

👉 https://t.co/O28or6gMCN — Diario Oficial DOF (@DOF_SEGOB) March 25, 2026

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Activación inmediata y coordinación obligatoria

El documento establece que la búsqueda debe iniciarse de manera inmediata y no puede estar sujeta al transcurso del tiempo desde la desaparición o a algún tipo de condición, por lo que se señala en los ejes rectores operativos que es necesario que los servidores públicos deberán observar a un nivel operativo múltiples ejes rectores para el cumplimiento de sus obligaciones.

También se refiere que las autoridades correspondientes deberán garantizar la disponibilidad inmediata y continua de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos requeridos para su cumplimiento, conforme a los principios establecidos en este protocolo.

¡Reporta inmediatamente la desaparición de una persona, no esperes 24 horas!



Las primeras horas son cruciales para su localización.



Contacta a la CNB:

📞 800 028 77 83 de WhatsApp al 55 13 09 90 24 pic.twitter.com/NUjtWmJCFK — Comisión Nal. de Búsqueda Mx (@Busqueda_MX) January 26, 2026

Marca que todas las personas e instituciones involucradas con los procesos de búsqueda deben realizar sus funciones en comunicación constante, impulsando así la obtención de resultados. Enfatiza que debe evitarse que las personas reportantes, denunciantes y, en general, familiares y/o familia social de las personas desaparecidas, sean enviados simultánea o sucesivamente a diferentes autoridades, y prevenirse que la información que pueda ser útil para la búsqueda y para la investigación de hechos delictivos sea segmentada.

Según lo publicado, es necesario asegurar la consulta, cruce y validación continua de datos, datos biométricos y de identidad que faciliten la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, respetando en todo momento la normativa aplicable en materia de protección de datos personales.

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Enfoque en campo y perspectiva de género

Se señala que las acciones de búsqueda atribuidas a las distintas autoridades no pueden limitarse a búsquedas de gabinete ni al envío de oficios, sino que es obligatorio incluir acciones de búsqueda e investigación en campo. Asimismo, deberán implementarse diligencias presenciales, inmediatas y proporcionales a la urgencia del caso, incorporando técnicas especializadas, recorridos sistemáticos, entrevistas en territorio y cualquier otra acción que permita la obtención directa de información. Las autoridades competentes deberán asegurar los recursos necesarios.

En el Diario marca que las fiscalías, comisiones de búsqueda y corporaciones de seguridad deberán iniciar acciones desde el momento en que se recibe un reporte, bajo un esquema de coordinación obligatoria.

El acuerdo también reconoce la participación de las familias en los procesos de búsqueda y establece lineamientos para su acompañamiento por parte de las autoridades.

Entre los ejes rectores marca que todas las autoridades deben observar que el objetivo principal es encontrar a la persona, bajo el Eje Rector del Operativo de Presunción de Vida y Búsqueda en Vida.

También señala un enfoque de perspectiva de género, es decir que las autoridades tienen un deber de diligencia cuando exista violencia de género, el cual aplica, en este Protocolo, cuando se trate de la desaparición de una persona por su condición o identidad de género, en específico, mujeres (niñas, adolescentes o adultas) y personas pertenecientes a la población de la diversidad sexual (LGBTTTI+). En ese sentido, debe tener siempre como una línea de búsqueda la posibilidad de que la misma esté vinculada con otras formas de violencia de género, como la violencia sexual, la violencia familiar, la trata de personas, los feminicidios y otros.

La búsqueda de desaparecidos deberá regirse bajo estos nuevos lineamientos de actuación inmediata.

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ahz.