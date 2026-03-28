El renacer de un coloso: Caminando hacia el nuevo Estadio Banorte

Este no es un sábado cualquiera en la capital. La reinauguración de lo que era el Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte y próximamente Estadio Ciudad de México marca un hito en la infraestructura del Coloso de Santa Úrsula, para entender la magnitud del cambio, decidimos vivir la experiencia a nivel de cancha: la calle. Partiendo desde el centro comercial de Gran Sur, iniciamos una caminata que sirve como termómetro de lo que veremos durante el Mundial, donde el asfalto de avenida del Imán se convierte en el prólogo de una historia de renovación técnica y arquitectónica.

Sigue el minuto a minuto del recorrido, te daremos todos los detalles que iremos encontrando en el camino.

¿Cómo es la experiencia del trayecto hacia el estadio?

Caminar por avenida del Imán con el estadio como destino final es conectar con la tradición de la ciudad. El trayecto ofrece una perspectiva única; es ver cómo el paisaje urbano se transforma de centros de trabajo a un corredor lleno de vida, colores y el inevitable aroma a los puestos de comida y bebidas que rodean el evento. En esta ruta, la accesibilidad es clave, y pudimos notar cómo la logística de llegada se vuelve un factor determinante para disfrutar desde antes de llegar.

Puntos clave del recorrido:

Salida estratégica: El flujo peatonal desde la zona de Radiópolis permite evitar los cuellos de botella del transporte privado por sus aceras remodeladas.

El flujo peatonal desde la zona de Radiópolis permite evitar los cuellos de botella del transporte privado por sus aceras remodeladas.

Conectividad: La cercanía con arterias principales facilita llegar con tiempo para las activaciones previas.

La cercanía con arterias principales facilita llegar con tiempo para las activaciones previas.

Seguridad y entorno: Se observa un despliegue importante para asegurar que el fanático se sienta cómodo durante los kilómetros de caminata (este podríamos borrarlo si vemos caos).

¿Qué mejoras encontrará el público en esta reinauguración?

Al llegar a las inmediaciones, el cambio es evidente. No se trata solo de pintura nueva; hablamos de una optimización en la entrada y el flujo de personas que busca reducir drásticamente los tiempos de espera.

El estadio ha implementado tecnología de última generación en iluminación y sonido que, desde las afueras, ya permite sentir la potencia de lo que será una jornada histórica para el entretenimiento en México (este podríamos borrarlo si vemos que no cumple)

Consejos antes de llegar al estadio

Lo primero es que llegues con tu Fan ID ya en el smartphone, este lo puedes obtener registrandote en la siguiente liga: https://incode.id Si ya estás registrado solo con reescanear tu rostro obtendrás tu código.

Minuto a minuto, a pie rumbo al Estadio Banorte

16:00 horas — Arranca el recorrido a pie rumbo al Estadio Banorte. Se recomienda a quienes vienen de norte a sur considerar estacionarse en Perisur, ya que la lateral de Periférico se encuentra bloqueada. Primeras complicaciones viales en la zona. La lateral de Periférico permanece cerrada, lo que obliga a los aficionados a modificar su ruta con anticipación para evitar retrasos.

16:30 horas — Atención: se detecta una marcha pro-Palestina sobre la lateral de Periférico, a unos metros de la sala de Llin y Arisli. El contingente avanza en dirección norte-sur, generando mayor carga peatonal y vehicular.

Se mantiene el flujo constante de aficionados rumbo al Estadio Banorte, aunque con ajustes en rutas debido a bloqueos y presencia de manifestantes. Se prevé que las condiciones se mantengan en los próximos minutos.

Los cambios del coloso de Santa Úrsula

Con todos estos cambios el renovado coloso busca posicionarse como el punto de referencia en nuestro país para el mundial, futuras competencias de alto rendimiento y espectáculos masivos que exigen una infraestructura técnica impecable. Ahora solo nos toca presenciar cuál será la primer historia que se contará con el México vs Portugal, misma de la cual te daremos todos los detalles aquí en W.