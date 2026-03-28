Mx - Operativo sin precedentes en el Estadio Banorte: así blindan el México vs Portugal en CDMX

La Ciudad de México activó un operativo de seguridad de gran escala en el Estadio Banorte con motivo del partido entre México y Portugal, un evento que marca el regreso del futbol de talla internacional en el recinto.

El dispositivo contempla la participación de más de 10 mil elementos de distintas corporaciones, incluyendo policías capitalinos, tránsito, Protección Civil, servicios médicos, Guardia Nacional y seguridad privada.

El objetivo es garantizar la seguridad de miles de asistentes en un evento considerado de alto riesgo por su magnitud.

Vigilancia total: dentro y fuera del estadio

El operativo no se limita al interior del inmueble. La cobertura se extiende a accesos principales, calles y colonias aledañas, y vialidades estratégicas en la zona sur

Además, se implementará monitoreo en tiempo real a través de cámaras de videovigilancia, lo que permitirá reaccionar de forma inmediata ante cualquier incidente.

La supervisión estará activa antes, durante y después del partido, con énfasis en la salida masiva de aficionados.

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Cierres viales y caos evitable: lo que debes saber

Como parte del dispositivo, autoridades anunciaron cierres y restricciones en avenidas clave, entre ellas:

Calzada de Tlalpan

Avenida del Imán

Anillo Periférico (tramo sur)

Zona de Santa Úrsula y Gran Sur

El acceso vehicular será limitado y no habrá estacionamiento general en el estadio, por lo que se recomienda evitar el uso del automóvil.

La estrategia busca reducir congestionamientos y mejorar la movilidad, aunque implicará ajustes importantes para vecinos y asistentes.

Transporte y acceso: la clave será la planeación

Para facilitar la llegada, se habilitarán estacionamientos remotos con transporte gratuito hacia el estadio mediante unidades especiales.

Las autoridades insisten en tres puntos clave:

Llegar con varias horas de anticipación

Utilizar transporte público o servicios autorizados

Seguir indicaciones del personal de seguridad

Una mala planeación podría traducirse en retrasos o incluso en la imposibilidad de acceder al evento a tiempo.

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Filtros, revisiones y acceso controlado

El ingreso al Estadio Banorte estará sujeto a filtros estrictos de seguridad, donde se realizarán revisiones para evitar el ingreso de objetos prohibidos.

El operativo prioriza un entorno seguro y ordenado, con medidas diseñadas para prevenir incidentes y mantener un ambiente familiar.

Un evento que pone a prueba la logística de la CDMX

El partido México vs Portugal no solo representa un espectáculo deportivo, sino también un reto logístico y de seguridad para la capital.

Con este operativo, las autoridades buscan enviar el mensaje de que la ciudad está preparada para albergar eventos masivos bajo estándares internacionales, es decir, el Mundial de Futbol 2026, aunque el éxito dependerá también de la colaboración de los asistentes.