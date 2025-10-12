Exigen en Durango la localización del joven Carlos Emilio Galván, desaparecido en Mazatlán, Sinaloa

Este domingo, cientos de personas salieron a las calles de Durango, para exigir la localización de Carlos Emilio Galván, joven desaparecido en Mazatlán, Sinaloa.

¿Qué ocurrió con Carlos Emilio en Mazatlán?

El duranguense había asistido con dos primas al restaurante bar Valentinos la noche del sábado y la madrugada del domingo 5 de octubre; dijo que iría al baño y ya no regresó.

Desde las primeras horas de ese día, trataron de localizarlo pero no obtuvieron respuesta, por lo que presentaron una denuncia por desaparición.

Los dueños del establecimiento no han querido proporcionar las cámaras del lugar, del cual, es propietario presuntamente un funcionario del gobierno estatal de Sinaloa, según denunciaron familiares de Carlos Emilio.

¿Quiénes participaron en la marcha en Durango?

Además de los familiares de Carlos Emilio, se unieron a la marcha pacífica, un grupo de madres buscadoras, quienes también denunciaron la desaparición de sus hijos en el puerto de Mazatlán.

De acuerdo con los colectivos, se estima que son 10 los jóvenes que viajaron al estado de Sinaloa, y no han regresado con sus familias.

