México vs Portugal: Adiós al efectivo y con nuevas reglas, así será entrar y gastar en el Estadio Banorte

Un primer golpe a la costumbre, en el nuevo Estadio Banorte, antes Azteca, no habrá lugar para el dinero en efectivo. Todo funcionará bajo un sistema digital que obliga a los asistentes a pagar con tarjeta o métodos electrónicos.

Esto no solo busca modernizar la experiencia, sino también hacer más rápidas las filas y reducir riesgos en las transacciones. Para quienes no estén bancarizados o lleguen sin tarjeta, habrá una alternativa: adquirir una tarjeta de prepago dentro del recinto. Aun así, la recomendación es llegar listo, porque depender de soluciones de último momento puede hacerte perder tiempo valioso antes del partido.

El boleto también cambia: acceso más controlado

Otro ajuste importante está en la forma de entrar. Los boletos en PDF o impresos quedan prácticamente descartados. La apuesta es por un acceso más ordenado mediante boletos digitales válidos desde la app oficial o formatos físicos autorizados.

Este filtro no es menor. Forma parte de una estrategia para evitar fraudes, duplicaciones y aglomeraciones en los accesos. En contraste con otros eventos recientes, para este partido no será necesario el Fan ID, lo que simplifica el proceso, pero no relaja los controles.

RECOMENDADO: México vs Portugal: Alternativas viales para evitar el tráfico en CDMX por el partido inaugural en el Estadio Banorte

Seguridad estricta: lo que lleves puede dejarte fuera

El operativo de seguridad será más riguroso de lo habitual. No se trata solo de evitar objetos peligrosos evidentes, sino de mantener un control total sobre lo que entra al estadio.

Artículos como cámaras profesionales, drones o incluso laptops están fuera de la jugada. Lo mismo ocurre con objetos cotidianos que podrían parecer inofensivos, como paraguas grandes, máscaras o ropa con componentes electrónicos. La lógica es clara: cualquier cosa que complique la visibilidad, la movilidad o la seguridad será retenida.

Nada de comida externa ni vapeadores: consumo bajo control

En el tema de alimentos y bebidas, no puedes ingresar nada del exterior. Todo deberá comprarse dentro del estadio, nuevamente bajo el esquema cashless.

Además, se refuerzan restricciones que ya se venían aplicando, como la prohibición de fumar o vapear. La intención es mantener un ambiente más ordenado y cómodo para todos los asistentes, aunque para muchos implique cambiar hábitos.

El ambiente en gradas también tendrá límites

El espectáculo en las tribunas también estará regulado. Elementos que suelen aparecer en partidos, como bocinas, instrumentos musicales o pancartas con mensajes polémicos, estarán prohibidos.

La medida busca evitar incidentes, sanciones o interrupciones durante el encuentro. En pocas palabras, el estadio quiere que el protagonismo esté en la cancha, no en las gradas.

RECOMENDADO: México vs Portugal: Vecinos deberán mostrar INE para entrar a sus casas en zonas del Estadio Banorte

Viajar ligero será clave para entrar sin problemas

Otro punto que puede marcar la diferencia es qué tanto cargas contigo. Mochilas grandes, carriolas, bicicletas o patinetas no podrán ingresar, lo que obliga a planear con anticipación.

Mientras menos lleves, más rápido pasarás los filtros. En eventos de alta demanda como este, cada minuto cuenta.

Cómo llegar sin complicarte el día

Ante el previsible caos en los alrededores, las autoridades recomiendan dejar el coche como última opción. El transporte público, servicios de aplicación y esquemas como Park & Ride serán aliados clave.

También se contempla el uso del tren ligero desde Tasqueña para facilitar el traslado de los aficionados, una alternativa que puede ahorrar tiempo frente al tráfico habitual en este tipo de eventos.

Un ensayo rumbo al Mundial 2026

Más allá del partido, estas medidas forman parte de una transformación más grande. El Estadio Banorte se está alineando con estándares internacionales de cara al Mundial 2026, donde la experiencia del aficionado deberá ser más ágil, digital y segura.