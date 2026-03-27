México vs Portugal: Vecinos deberán mostrar INE para entrar a sus casas en zonas del Estadio Banorte

Mx - México vs Portugal, autoridades pedirán INE a vecinos para ingresar a sus casas

El operativo de seguridad por el partido de la Selección Mexicana en la inauguración del Estadio Banorte incluirá medidas especiales para habitantes del sur de la Ciudad de México. Durante el México vs Portugal, vecinos de colonias cercanas al recinto deberán presentar identificación oficial para poder ingresar a sus viviendas, como parte del control de accesos en la zona.

¿Qué pasará con los vecinos durante el México vs Portugal?

Como parte del operativo por el México vs Portugal, se instalarán filtros de seguridad en los accesos cercanos al estadio. Esto significa que solo podrán entrar a las colonias quienes acrediten su residencia, ya sea con:

Credencial de elector (INE)

Comprobante de domicilio

La medida busca controlar el acceso ante la alta afluencia de aficionados y evitar saturación en calles cercanas.

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¿Qué calles estarán dentro del perímetro controlado?

El operativo por el México vs Portugal abarcará un perímetro aproximado de un kilómetro alrededor del Estadio Banorte. Las zonas delimitadas incluyen:

Avenida Santa Úrsula (norte)

Anillo Periférico (sur)

Avenida del Imán y Gran Sur (poniente)

Calzada de Tlalpan (oriente)

Dentro de este polígono habrá control de accesos y restricciones vehiculares.

¿Desde qué hora estarán aplicando estas medidas por el México vs Portugal?

El control de accesos por el México vs Portugal comenzará desde la tarde del sábado 28 de marzo, en paralelo con el operativo vial. Desde ese momento se instalarán filtros en distintos puntos para verificar la identidad de quienes ingresen a la zona.

Las restricciones se mantendrán durante todo el evento y hasta que termine el desalojo de asistentes. Es decir, el operativo por el México vs Portugal podría extenderse hasta la noche del sábado, dependiendo del flujo de salida en la zona.

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Una medida que podría repetirse en el Mundial 2026

Autoridades señalaron que este operativo funcionará como prueba rumbo al Mundial 2026, por lo que no se descarta que en futuros partidos se implementen esquemas similares, incluso con tarjetones especiales para residentes. El México vs Portugal no solo será un partido clave para la Selección, también marcará un cambio en la logística de eventos masivos en la CDMX.

Si vives cerca del Estadio Azteca, lo más importante será no olvidar tu INE porque sin ella, podrías no poder entrar a tu propia casa.