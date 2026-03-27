México vs Portugal: ¿Cómo llegar al Estadio Banorte en transporte público y en auto?

Mx - Cómo llegar al Estadio Banorte en transporte público

El partido inaugural entre la Selección Mexicana contra Portugal no solo será uno de los eventos más esperados rumbo al Mundial 2026, también marcará la reapertura del Estadio Banorte. Por ello, miles de aficionados se preguntan cómo llegar sin complicaciones.

El duelo México vs Portugal se jugará este sábado 28 de marzo, pero debido a cierres viales y alta afluencia, la mejor decisión será planear tu ruta con anticipación.

¿Cómo llegar al Estadio Banorte en transporte público?

La forma más recomendada para el México vs Portugal es usar transporte público, ya que habrá restricciones para autos en la zona.

Metro y Tren Ligero (la opción más fácil)

Toma la Línea 2 del Metro (azul) hasta la estación Tasqueña

hasta la estación Tasqueña Ahí conecta con el Tren Ligero , sin embargo, por remodelación, sale un RTP en apoyo, desde el paradero (CETRAM) Tasqueña, andén E

, sin embargo, por remodelación, sale un RTP en apoyo, desde el paradero (CETRAM) Tasqueña, andén E Baja en la estación Las Torres

Sube al Tren Ligero, dirección Xochimilco y listo, baja en la Estación Estadio Azteca que te dejará en frente del nuevo Estadio Banorte

Esta es la ruta más directa y utilizada por aficionados, ya que el tren ligero llega justo al estadio.

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Metro (caminando)

Puedes bajar en General Anaya (Línea 2)

Desde ahí caminar aproximadamente 15 minutos hacia el estadio

También existe la posibilidad de los camiones que pasan sobre Tlalpan dirección Xochimilco. En su letrero dice “Estadio Banorte/Azteca”

Es una alternativa útil si buscas evitar transbordos, aunque implica caminar un poco más.

Metrobús y transporte local

Usa la Línea 1 del Metrobús y baja en Perisur

y baja en Perisur Desde ahí puedes tomar algún transporte directo hacia Avenida del Imán o caminar hacia el Estadio Banorte

Esta opción es funcional si vienes del norte o centro de la ciudad.

¿Cómo llegar al Estadio Banorte en auto?

Si planeas ir en coche al México vs Portugal, es importante considerar que no habrá estacionamiento disponible en el estadio y habrá cierres en la zona.

Principales vías de acceso:

Calzada de Tlalpan

Periférico Sur

Viaducto Tlalpan

Avenida del Imán

Sin embargo, estas avenidas tendrán restricciones desde la tarde, por lo que no se recomienda llegar directamente en auto.

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Recomendaciones clave para llegar sin problemas

Para el partido inaugural entre México vs Portugal en el Estadio Banorte, toma en cuenta:

Sal con al menos 2 horas de anticipación

Prioriza transporte público

Evita llevar auto si no tienes estacionamiento asegurado

Sigue rutas alternas y apps de navegación

Además, se habilitarán estacionamientos remotos con transporte especial, por lo que esta puede ser una opción si decides ir en coche.