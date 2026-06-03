Calzada Flotante de Tlalpan: Fecha exacta de la inauguración y actividades culturales confirmadas

La Calzada Flotante de Tlalpan está a nada de su inauguración en CDMX. Es una de las obras urbanas que más causaron polémica rumbo a la Copa del Mundo. Así que si quieres saber cuándo se inaugura la también conocida como “Parque Elevado de Tlalpan”, sigue leyendo para saber qué más hay alrededor de esto.

¿Cuándo es la fecha exacta de la inauguración de la Calzada Flotante de Tlalpan?

De acuerdo con declaraciones de Clara Brugada, actual jefa de Gobierno de la CDMX, la inauguración oficial de la Calzada Flotante de Tlalpan está prevista para el 7 de junio de 2026. A tan solo unos cuantos días del Mundial 2026.

Esta obra urbana tuvo un retraso de 7 días, debido a que los retrasos en el trabajo lo amerizaron. Finalmente, este domingo es el día en que miles de habitantes de la capital, podrán disfrutar de este proyecto de cara a la Copa del Mundo, el evento deportivo más importante de México en este 2026.

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¿Qué actividades confirmadas habrá en la inauguración de la Calzada Flotante de Tlalpan?

Hasta el momento, la misma jefa de Gobierno, ha confirmado que el domingo 7 de junio, día de la inauguración de la Calzada Flotante de Tlalpan, se transmita un videomapping con las obras de Frida Kahlo y otros muralistas importantes de México.

Aunque no han confirmado la hora exacta en que se vayan a proyectar las obras de arte, se espera que sea en el atardecer, sin embargo, habrá que estar atentos a lo que digan las autoridades correspondientes.

Mx - Fecha exacta de inauguración de la Calzada Flotante de Tlalpan Ampliar

¿Cuál es el recorrido de la Calzada Flotante de Tlalpan?

La Calzada Flotante de Tlalpan o ‘Parque Elevado de Tlalpan’, recorrerá cerca de 2 kilómetros por encima de Tlalpan. Las obras están diseñadas para que miles de personas puedan caminar sobre ella, pues irá desde la Plaza Tlaxcoaque por allá por Pino Suárez y llegará hasta la estación del metro Chabacano, de la línea 2, es decir, conectará con la Ciclovía Gran Tenochtitlán y la Calzada de Tlalpan para llegar al Estadio Ciudad de México.

Lo innovador de la Calzada Flotante de Tlalpan es que contará con una fuente que se iluminará de color morado por las noches. Aunado a ello, tendrá áreas verdes, poco más de 700 árboles y esculturas de ajolotes y lomitos.

Así que arma el plan con tu mejor compañía y vayan a disfrutar de la Calzada Flotante de Tlalpan recién inaugurada.