Metro CDMX: ¿Cuándo abre la línea 2? Autoridades confirman fecha de reapertura total de la línea que va de Tasqueña a Cuatrocaminos

El metro de la CDMX ha estado en constante crítica debido a las remodelaciones que hay por la línea 2 que lleva al Estadio Ciudad de México. Además, se hicieron varias modificaciones a las obras urbanas alrededor del sur de la capital, sin embargo, las autoridades gubernamentales han dado fecha oficial para la reapertura completa de la línea 2 del metro CDMX. Así que sigue leyendo para enterarte de toda la información.

¿Cuándo reabren la línea 2 del metro CDMX?

De acuerdo con un comunicado difundido por el director del Servicio Colectivo Metro, Adrián Rubalcava, la línea 2 del metro de la CDMX que va de Tasqueña a Cuatro Caminos, abrirá por completo el domingo 7 de junio en punto de las 7:00 hrs.

Así que exhortaron a la población a tomar previsiones para que cuando llegue el día, los y las usuarias de este transporte público, puedan utilizar sin problema sus nuevas instalaciones.

Mx - Confirman fecha y hora de la reapertura de la línea 2 del Metro CDMX Ampliar

¿Por qué no funcionaba la línea 2 del metro de la CDMX?

Todo comenzó desde hace unos meses, cuando las autoridades lideradas por Clara Brugada, actual jefa de Gobierno de la CDMX, anunciaron obras de remodelación (sobre todo al sur de la capital) rumbo al Mundial 2026. Esto afectó a miles de personas que circulan diario no solo por la zona, sino por toda la ciudad.

Entre la Calzada Flotante de Tlalpan, la Nueva Ciclovía Tenochtitlán, la línea 2 del metro y el tren ligero, el sur de la CDMX se vió bastante caótico hasta una semana antes de que llegue el gran evento deportivo. Finalmente, aunque sea un día de asueto, seguramente la capital tendrá miles de visitantes y con ello, las nuevas obras urbanas podrán tomar sentido.

¿Qué trabajos hicieron en la Línea 2 del Metro?

Las obras en la Línea 2 incluyeron rehabilitación y modernización en distintos puntos del trayecto que va de Tasqueña a Cuatro Caminos. Entre los trabajos realizados estuvieron:

Mejoras en vías

Revisión eléctrica

Rehabilitación de estaciones

Modernización de infraestructura

Adecuaciones para movilidad y seguridad

Conexiones con nuevos proyectos urbanos

Además, la rehabilitación está relacionada con otras obras importantes como:

La Calzada Flotante de Tlalpan

Mejoras urbanas rumbo al Mundial 2026

Nuevas conexiones peatonales y ciclistas

Las autoridades señalaron que estas intervenciones buscan reducir riesgos y mejorar la experiencia diaria de millones de usuarios.