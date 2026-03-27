México vs Portugal: Alternativas viales para evitar el tráfico en CDMX por el partido inaugural en el Estadio Banorte

Alternativas viales para el partido México vs Portugal en el Estadio Banorte

El partido inaugural en el Estadio Banorte con la Selección Mexicana ante Portugal no solo marcará un evento importante rumbo al Mundial 2026, también provocará afectaciones en la movilidad del sur de la Ciudad de México. Por ello, conocer rutas alternas será clave para evitar retrasos.

El encuentro México vs Portugal se disputará este sábado 28 de marzo en el Estadio Banorte, y desde horas antes se aplicará un operativo con cierres en varias avenidas principales, lo que impactará directamente a miles de automovilistas.

¿Qué alternativas viales usar por el México vs Portugal?

Ante los cierres previstos en zonas como Calzada de Tlalpan, Viaducto Tlalpan y Periférico Sur, autoridades recomiendan optar por rutas alternas para evitar el congestionamiento.

Estas son algunas de las principales opciones:

Canal de Miramontes : ideal para desplazarte de norte a sur sin pasar por Tlalpan

: ideal para desplazarte de norte a sur sin pasar por Tlalpan División del Norte : conecta varias zonas de Coyoacán y Xochimilco

: conecta varias zonas de Coyoacán y Xochimilco Eje 3 Oriente (Cafetales) : opción útil para rodear la zona del estadio

: opción útil para rodear la zona del estadio Avenida del Imán : para accesos controlados en la zona sur

: para accesos controlados en la zona sur Anillo Periférico (tramos lejanos al estadio): solo si puedes evitar los puntos cercanos

Estas rutas pueden ayudarte a evitar las zonas con mayor carga vehicular por el México vs Portugal.

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¿A qué hora conviene evitarlas?

El operativo por el partido México vs Portugal comenzará desde las 13:00 horas, por lo que se recomienda tomar precauciones desde el mediodía.

Sin embargo, el mayor flujo vehicular se espera entre:

15:00 y 19:00 horas (previo al partido)

21:00 a 23:00 horas (salida de aficionados)

Si puedes, lo mejor será modificar horarios o evitar completamente la zona durante esos periodos.

¿Qué zonas debes evitar sí o sí cercanas al Estadio Banorte?

Para no quedar atrapado en el tráfico durante el México vs Portugal, lo mejor es evitar:

Calzada de Tlalpan (a la altura del estadio)

Viaducto Tlalpan

Avenida Acoxpa

Santa Úrsula

Calles aledañas al Estadio Banorte

Estas vialidades serán las más afectadas por los cierres y el flujo de asistentes.

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Recomendaciones clave para moverte en CDMX

Además de usar alternativas viales durante el México vs Portugal en el Estadio Banorte, autoridades sugieren:

Salir con mayor anticipación

Usar apps de navegación en tiempo real

Priorizar transporte público

Evitar la zona si no es necesario

También es importante considerar que no habrá estacionamiento en el estadio, lo que incrementará la presencia de peatones y transporte en la zona.