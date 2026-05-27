En qué alcaldías de la Ciudad de México va a llover hoy miércoles 27 de mayo 2026

Pronóstico de Conagua para hoy miércoles 27 de mayo por alcaldía. Getty Images

La temporada de lluvias sigue tomando fuerza en la Ciudad de México y este miércoles 27 de mayo se esperan precipitaciones importantes en varias alcaldías de la capital, de acuerdo con el pronóstico más reciente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las autoridades meteorológicas alertaron que durante la tarde y noche podrían presentarse chubascos, lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en distintas zonas de la CDMX y el Valle de México.

⛈️☔️💨 ¡No bajes la guardia! Hoy se prevén #Lluvias fuertes en varias zonas de la #CDMX, además de las siguientes condiciones #Meteorológicas ⬇️ pic.twitter.com/sB7qVNoWmh — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 27, 2026

El pronóstico ocurre mientras una combinación de humedad proveniente del océano Pacífico, una vaguada en altura y condiciones de inestabilidad atmosférica continúan generando lluvias intensas en gran parte del centro del país.

Además, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil pidió a la población mantenerse atenta a posibles encharcamientos, caída de árboles y afectaciones viales durante las próximas horas.

Alcaldías de la CDMX donde se esperan lluvias fuertes hoy

De acuerdo con el portal meteorológico oficial de la Ciudad de México y los reportes de Conagua, las lluvias más fuertes podrían registrarse principalmente en alcaldías del sur, poniente y oriente de la capital.

Entre las alcaldías con mayor probabilidad de lluvia este miércoles 27 de mayo se encuentran:

Tlalpan

Xochimilco

Milpa Alta

Tláhuac

Magdalena Contreras

Álvaro Obregón

Coyoacán

Iztapalapa

Cuajimalpa

Autoridades explicaron que estas zonas podrían presentar lluvias acompañadas de actividad eléctrica, ráfagas de viento y caída de granizo, especialmente entre las 15:00 y las 22:00 horas.

En el centro y norte de la ciudad también se esperan precipitaciones, aunque de menor intensidad, en alcaldías como Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo.

¿A qué hora va a llover en la CDMX este miércoles 27 de mayo?

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que las condiciones más intensas de lluvia podrían comenzar durante la tarde y extenderse hacia la noche.

La Conagua explicó que el cielo permanecerá medio nublado a nublado durante gran parte del día y que el ambiente será cálido antes de que comiencen las precipitaciones. También se esperan rachas de viento cercanas a los 50 kilómetros por hora en algunas zonas de la capital.

Especialistas meteorológicos no descartan afectaciones en vialidades, reducción de visibilidad y encharcamientos en puntos recurrentes del Valle de México.

Conagua alerta por más lluvias y posible granizo en CDMX

La Conagua advirtió que las lluvias continuarán durante los próximos días debido a varios fenómenos meteorológicos activos en el país, incluyendo canales de baja presión y el ingreso constante de humedad.

Además, la temporada oficial de lluvias y ciclones tropicales ya comenzó en México, por lo que autoridades recomiendan no bajar la guardia ante posibles tormentas fuertes en la capital.

Protección Civil pidió evitar tirar basura en coladeras, conducir con precaución y mantenerse informado únicamente mediante canales oficiales.

El pronóstico para este miércoles vuelve a colocar a la CDMX bajo un escenario de lluvias fuertes, justo en una semana donde las tormentas ya provocaron tráfico intenso, caída de árboles y afectaciones en distintas zonas de la ciudad.