Claudia Sheinbaum convoca a defender la soberanía del país... “es legítimo dudar de las intenciones de EEUU”

Fuertes señalamientos a la oposición y a personajes de Estados Unidos, lanzó este domingo la presidenta Claudia Sheinbaum, al brindar su “rendición de cuentas” con motivo del segundo año del triunfo de la Presidencia de la República.

Desde el Monumento a la Revolución, la Primera Mandataria llegó al templete minutos después de las 11 de la mañana y tras saludar de mano y tomarse selfies con algunas de las personas que llegaron a partir de las cinco de la mañana, brindó un informe de los logros que dijo, se han dado durante la llamada Cuarta Transformación.

Posteriormente, acusó que sectores conservadores nacionales e internacionales buscan desestabilizar a México mediante campañas digitales y manipulación que dijo ya no se da por la fuerza.

“Desde hace algunos meses hemos sido objeto de una ofensiva mediática y de campañas millonarias en redes sociales. No es casualidad. Detrás de ellas están los sectores conservadores, nacionales e internacionales, que nunca aceptaron que México recuperara su dignidad y decidiera ejercer plenamente su independencia. Ya no siempre se imponen por la fuerza, como era en el pasado. Hoy pueden expresarse a través de campañas digitales.”

En su mensaje de 65 minutos, destacó la participación de integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) en un operativo de Chihuahua.

En dicho escenario, en medio de gritos “Presidenta y no estás sola”, Sheinbaum Pardo llamó a defender la soberanía pero también, a que se informe al pueblo, sobre la necesidad de evitar la injerencia desde el exterior.

“¿Quién decide en México? ¿Las agencias extranjeras o el pueblo?

- ¡El pueblo!

- ¿Quién decide en México? ¿Los grandes intereses económicos o el pueblo?

- ¡El pueblo!

- Vamos a defender la soberanía y la independencia de México, vamos a defender la transformación. Los convoco a que a partir de la próxima semana vayamos a las plazas públicas a realizar asambleas informativas, repartir volantes y periódicos e informar al pueblo de que la patria no se vende, la patria se ama y se defiende."

Y mientras muchos de los presentes ondearon las banderas de México e instancias como Infonavit, ferrocarrileros o de alcaldías, la Presidenta de la República puso en duda las intenciones de la derecha y del exterior, como hiciera en eventos públicos o en algunas mañaneras, lanzó el mensaje “México no es piñata de nadie”.

“Debemos preguntarnos, surge la pregunta legítima: ¿es realmente interés legítimo, genuino, por ayudar a México? ¿Es realmente un interés legítimo para combatir a la delincuencia organizada? ¿O quizá estamos viendo cómo sectores de la ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones del 2026? ¿O acaso pretenden influir en la elección de 2027 en nuestro país? No son preguntas retóricas. México no es piñata de nadie.”

Sin hablar directamente del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y mientras en uno de los edificios cercanos al Monumento, fue colocada una manta con la imagen de la Jefa del Ejecutivo junto al ex mandatario estatal, alertó sobre el comportamiento del Departamento de Justicia de Estados Unidos tras emitir una lista de 10 mexicanos señalándolos de tener nexos con el crimen organizado.

“Es legítimo dudar del verdadero interés en los juicios de extradición para autoridades electas. Porque primero vienen por unos, luego por otros, hasta que oficinas del Departamento de Justicia se vuelven el principal elector de México. Eso no lo podemos permitir. La historia de México sabe a dónde conduce ese camino. Las intervenciones nunca han dejado justicia y bienestar para los pueblos. Por ello, no debemos irnos con la finta.”

Acompañada de integrantes de su gabinete, la Presidenta de México dijo que a pesar de ello, México seguirá cooperando internacionalmente, pero sin subordinación; por lo que exigió respeto a nuestra soberanía y trabajar por la paz y la justicia, no por la guerra.

“Cuando desde el exterior se dicta quién es culpable y quién no, cuando se busca presionar a nuestras instituciones desde fuera, cuando se normaliza la idea de que otro país puede intervenir en asuntos que solo le corresponden a los mexicanos, ya no estamos hablando de cooperación. Estamos hablando de injerencia. Y México, que se oiga claro, que se oiga fuerte: no acepta injerencias. Somos un país libre, independiente y soberano.”

Pero llamó al gobierno de Donald Trump hacer su parte y combatir el tráfico de armas, en tanto destacó que en México en lo que va de su gobierno los homicidios dolosos redujeron 49% y un 20% en delitos de alto impacto.

En materia económica, además de destacar la inversión extranjera directa, enfatizó que el mexicano se consolida como la segunda moneda más apreciada a nivel mundial frente al dólar y que el turismo creció un 10% en el primer trimestre, también refirió que se avanza en la soberanía energética.

En Bienestar social aseguró que al cierre de 2026, los programas sociales cobijarán a más de 42.5 millones de derechohabientes con una histórica inversión de 1.3 billones de pesos.

Cabe mencionar que por las altas temperaturas antes de la media hora del mensaje, algunos de los simpatizantes se retiraron del lugar, hubo quien recibió atención inmediata por sangrados en la nariz o mareos.