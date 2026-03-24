México vs Portugal GRATIS en CDMX: dónde ver el partido en megapantalla este 28 de marzo

La Selección Mexicana se enfrenta a Portugal en un duelo clave rumbo al Mundial 2026 y habrá opción para verlo gratis en la CDMX

La expectativa está al tope. La Selección Mexicana vuelve a escena con un partido de alto calibre ante Portugal, y no solo por el rival europeo, sino por el contexto: será parte de la reinauguración del histórico Estadio Azteca, ahora renovado rumbo al Mundial 2026.

El encuentro se jugará el próximo sábado 28 de marzo a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y promete ser uno de los eventos futbolísticos más atractivos del año. Para quienes no alcanzaron boleto o simplemente quieren vivir el ambiente en grande, hay una opción que está llamando fuerte la atención: ver el partido completamente gratis en una megapantalla en la Ciudad de México.

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¿Dónde ver México vs Portugal GRATIS en CDMX?

La alternativa que está generando conversación entre aficionados es la instalación de una megapantalla en la CDMX, donde los seguidores podrán reunirse para ver el partido sin costo. La cita es en el Zócalo de la capital a partir de las 19:00 horas, así lo han dado a conocer autoridades del gobierno de la Ciudad de México.

Este tipo de experiencias buscan replicar el ambiente de estadio: pantalla gigante, sonido envolvente y convivencia entre aficionados, convirtiéndose en una opción ideal para quienes quieren vivir el partido con intensidad, pero fuera del inmueble.

Aunque el acceso al estadio será limitado por la alta demanda, esta opción gratuita se perfila como una de las más atractivas para la afición capitalina.

¿Dónde ver el partido México vs Portugal en vivo?

Si prefieres verlo desde casa o en otro formato, estas son las opciones disponibles:

TV abierta: Canal 5

TV de paga: TUDN

Streaming: ViX

Todas transmitirán el partido en vivo, lo que garantiza múltiples alternativas para no perderse este enfrentamiento.

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México vs Portugal: un duelo de alto nivel sin Cristiano Ronaldo

En lo deportivo, el partido también tiene su peso. Portugal llega como una de las selecciones más competitivas de Europa, aunque no contará con su máxima figura, Cristiano Ronaldo, quien no estará presente por lesión.

Aun así, el combinado europeo mantiene una base sólida y representa una prueba exigente para México, que busca consolidar su proyecto de cara al Mundial 2026, donde será anfitrión.

Un partido clave rumbo al Mundial 2026

Más allá de ser un amistoso, este encuentro funciona como un termómetro real para la Selección Mexicana. El nivel del rival, el contexto internacional y la presión de jugar en casa lo convierten en una prueba importante.

Además, marca un momento simbólico: el regreso de uno de los estadios más emblemáticos del futbol mundial, listo para recibir nuevamente a la afición en un evento de alto impacto.

Un plan perfecto: futbol, ambiente y acceso gratis

El México vs Portugal no solo se juega en la cancha. También se vivirá en las calles y espacios públicos de la capital, donde la afición podrá reunirse para disfrutar del partido sin costo.

Entre transmisión gratuita, megapantalla y ambiente futbolero, el plan pinta completo para uno de los partidos más esperados del calendario.