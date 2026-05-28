Por qué prohibieron los narcocorridos en CDMX y qué consecuencias habría para conciertos y eventos

Los narcocorridos han quedado prohibidos en la Ciudad de México, después de que el Congreso de la capital aprobara una reforma para prohibir la apología del delito en espectáculos públicos y espacios dirigidos a menores. La medida fue avalada por unanimidad con 44 votos y modifica la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos, así como la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La iniciativa fue impulsada por la diputada del PAN, Laura Alejandra Álvarez Soto, quien argumentó que este tipo de contenidos pueden normalizar la violencia y convertir al crimen organizado en un modelo aspiracional para jóvenes y menores de edad. El dictamen también fue respaldado por legisladores de distintas bancadas y ya fue turnado a la Jefatura de Gobierno para su publicación oficial.

Mx - Pohíben los corridos en CDMX (Photo by Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images) / Medios y Media Ampliar

Qué prohíbe exactamente la nueva reforma en CDMX

La reforma no establece una prohibición total para escuchar narcocorridos en privado o plataformas digitales, pero sí restringe que en espectáculos públicos se promuevan contenidos que hagan apología del delito, glorifiquen actividades criminales o fomenten conductas violentas. Las nuevas disposiciones también buscan impedir que este tipo de mensajes sean difundidos en escuelas y espacios vinculados con menores.

Entre los puntos que contempla el nuevo marco aprobado por el Congreso están:

Restricciones a contenidos que exalten al crimen organizado

Vigilancia en conciertos, ferias y eventos masivos

Posibles sanciones administrativas a organizadores

Limitaciones en espectáculos públicos autorizados por autoridades

Protección de niñas, niños y adolescentes frente a contenidos violentos

La razón detrás de la prohibición de narcocorridos en la capital

El crecimiento acelerado de los corridos que abordan temas del narcotráfico ha generado la preocupación entre distintos actores de la sociedad, incluidas las autoridades. La normalización de la violencia en la música se ha vuelto tema recurrente en la agenda de la política no solo capitalina sino nacional.

Durante la discusión legislativa, diputados señalaron que México enfrenta un contexto marcado por reclutamiento de menores por parte del crimen organizado y por la expansión de contenidos ligados a la narcocultura.

Aunque la medida ha generado discusión sobre libertad de expresión, el Congreso capitalino sostuvo que el objetivo no es censurar géneros musicales completos, sino evitar mensajes que promuevan delitos o presenten a figuras criminales como símbolos de éxito. Con esta reforma, la Ciudad de México se suma a otros estados del país que ya aplican restricciones similares en conciertos y espectáculos públicos.