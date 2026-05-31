¿Qué calles van a cerrar en la CDMX por el informe nacional de Claudia Sheinbaum? | MAPA y ALTERNATIVAS VIALES

Miles de personas se darán cita este domingo 31 de mayo en el Monumento a la Revolución para asistir al informe nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementará un operativo especial de vialidad en la zona centro de la capital.

Las afectaciones viales comenzarán desde las primeras horas de la mañana debido a la llegada de asistentes, la instalación de filtros de seguridad y los cortes preventivos alrededor de la Plaza de la República, donde la mandataria ofrecerá su mensaje de rendición de cuentas a dos años de su triunfo electoral de 2024.

El evento está programado para iniciar alrededor de las 10:00 horas en el Monumento a la Revolución y se prevé una importante concentración de personas en la colonia Tabacalera y zonas aledañas.

Calles cerradas y afectadas por el informe nacional de Claudia Sheinbaum en CDMX. SSC Ampliar

Calles cerradas por el informe de Claudia Sheinbaum este 31 de mayo

De acuerdo con los operativos de movilidad previstos para eventos masivos en el Monumento a la Revolución, los principales cierres se concentrarán en los accesos a la Plaza de la República y vialidades cercanas.

Las afectaciones más importantes podrían registrarse en:

Plaza de la República

Avenida de la República

Ignacio Ramírez

Valentín Gómez Farías

José María Lafragua

Tomás Alva Edison

Antonio Caso

Insurgentes Centro (carriles cercanos al perímetro)

Avenida Juárez (afectaciones parciales)

Paseo de la Reforma, en algunos cruces cercanos al operativo

Las restricciones iniciarán desde aproximadamente las 08:00 horas y podrían extenderse hasta después del mediodía, dependiendo de la afluencia de asistentes y del desarrollo del evento.

MAPA: zona de afectaciones alrededor del Monumento a la Revolución

El perímetro de seguridad se ubicará alrededor del Monumento a la Revolución, en la alcaldía Cuauhtémoc.

MAPA REFERENCIAL DE AFECTACIONES:

Norte: Avenida México-Tenochtitlán

Sur: Avenida Juárez

Oriente: Eje Central Lázaro Cárdenas

Poniente: Circuito Interior y Avenida Insurgentes Centro

Las autoridades recomiendan evitar la colonia Tabacalera durante la mañana de este domingo y anticipar tiempos de traslado si se tiene previsto circular por el centro de la ciudad.

Alternativas viales recomendadas por la SSC CDMX

Ante los cierres programados, la Policía de Tránsito de la Ciudad de México recomienda utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos.

Entre las principales opciones destacan:

Circuito Interior

Eje 1 Norte

Eje 1 Poniente

Avenida Chapultepec

Fray Servando Teresa de Mier

Viaducto Miguel Alemán

Avenida Constituyentes

Eje Central Lázaro Cárdenas (en tramos habilitados)

Asimismo, el Sistema de Transporte Colectivo Metro se perfila como una de las mejores alternativas para llegar a la zona. Las estaciones más cercanas son Revolución, Hidalgo y Juárez.

La SSC capitalina exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los reportes en tiempo real de Tránsito CDMX y a consultar las actualizaciones oficiales sobre cortes viales durante el desarrollo del evento.

El informe nacional de Claudia Sheinbaum forma parte de una jornada de rendición de cuentas que será transmitida simultáneamente en plazas públicas de todo el país, por lo que se espera una importante movilización en la Ciudad de México durante este domingo 31 de mayo.