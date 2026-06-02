¿Qué pasó con las figuras gigantes del Mundial en Reforma? Protesta de la CNTE vandaliza la CDMX

A pocos días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Ciudad de México se convirtió en escenario de una nueva polémica. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) derribaron y vandalizaron varias figuras monumentales de futbolistas instaladas sobre Paseo de la Reforma como parte de las actividades previas al torneo internacional.

Las imágenes de las esculturas tiradas, ropa quemada y estructuras dañadas rápidamente se viralizaron en redes sociales, generando críticas contra los manifestantes y abriendo un debate sobre los límites de la protesta social en uno de los momentos más importantes para la proyección internacional de México.

Las figuras formaban parte del denominado Corredor Cultural Mundialista, un proyecto impulsado para ambientar la capital rumbo al Mundial 2026, torneo que organizarán conjuntamente México, Estados Unidos y Canadá. Algunas de las esculturas representaban selecciones como Alemania, España, Japón y Colombia.

¿Por qué la CNTE derribó las figuras del Mundial en Paseo de la Reforma?

Los hechos ocurrieron durante una jornada de movilizaciones de la CNTE en la Ciudad de México. De acuerdo con reportes periodísticos, un grupo de manifestantes utilizó cuerdas y palos para derribar varias esculturas instaladas cerca del Ángel de la Independencia.

Además, algunos de los uniformes que portaban las figuras fueron retirados y posteriormente quemados junto con elementos decorativos relacionados con el Mundial. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron para controlar las llamas sin que se reportaran personas lesionadas.

La acción ocurrió mientras el magisterio mantiene un paro nacional indefinido y exige una reunión directa con la presidenta Claudia Sheinbaum para discutir temas relacionados con salarios, pensiones y la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Las protestas de la CNTE escalan a días del Mundial 2026

Las movilizaciones de la CNTE han aumentado conforme se acerca el inicio del Mundial. El sindicato considera que la atención internacional generada por el torneo representa una oportunidad para visibilizar sus demandas.

Entre sus principales exigencias se encuentra el regreso a un sistema público de pensiones, incrementos salariales y cambios en las condiciones laborales de los docentes. El Gobierno federal ha señalado que algunas de estas peticiones tienen un alto impacto presupuestal y mantiene abiertas las mesas de diálogo.

Sin embargo, la falta de acuerdos ha provocado bloqueos, marchas y plantones que han afectado vialidades estratégicas de la capital.