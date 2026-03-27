México vs. Portugal: Estas calles estarán cerradas este 28 de marzo en los alrededores del Estadio Banorte
Si tienes actividades en la zona, lo mejor será anticiparte porque el tráfico por el México vs Portugal promete estar intenso
El partido México vs. Portugal no solo marca la reapertura del Estadio Banorte rumbo al Mundial 2026, también traerá afectaciones viales importantes en el sur de la Ciudad de México. Si vives o transitas por la zona, es clave que tomes precauciones.
El encuentro México vs Portugal se jugará este sábado 28 de marzo a las 19:00 horas, pero desde horas antes se implementará un operativo especial con cierres en vialidades cercanas al estadio.
¿Qué calles estarán cerradas por el México vs Portugal?
Las autoridades capitalinas prevén cierres en varias vialidades alrededor del Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), principalmente en la alcaldía Coyoacán. Entre las principales calles y avenidas afectadas por el operativo del partido México vs Portugal están:
- Calzada de Tlalpan (zona cercana al estadio)
- Viaducto Tlalpan
- Periférico Sur (tramos cercanos)
- Avenida Acoxpa
- Avenida Santa Úrsula
- Calles aledañas como San Alejandro, Tlalmanco, Buenavista y Abasolo
Estas vialidades son clave para la movilidad en la zona sur, por lo que se esperan congestionamientos importantes.
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¿A qué hora estarán cerradas las calles por la inauguración del Estadio Banorte?
Los cierres viales por el partido México vs Portugal comenzarán desde las 13:00 horas del sábado 28 de marzo.
Esto significa que el operativo iniciará aproximadamente seis horas antes del partido, por lo que el tráfico se verá afectado desde temprano en la tarde.
¿Hasta cuándo estarán cerradas las calles aledañas?
Las autoridades estiman que las vialidades permanecerán cerradas hasta aproximadamente las 23:00 horas, una vez que termine el México vs Portugal y se desaloje la zona del Estadio Banorte.
Sin embargo, el flujo vehicular podría seguir complicado incluso después, debido a la salida masiva de aficionados.
Alternativas viales y recomendaciones por el partido México vs Portugal
Ante el impacto del partido México vs Portugal, se recomienda:
- Evitar la zona del Estadio Banorte si no vas al evento
- Usar vías alternas como Eje 3 Oriente, Canal de Miramontes o División del Norte
- Salir con anticipación si necesitas cruzar por el sur de la CDMX
- Considerar transporte público
Además, se informó que no habrá estacionamiento disponible en el estadio, por lo que se sugiere planear bien el traslado.
Este partido no solo será clave para la preparación rumbo al Mundial 2026, también funcionará como ensayo de logística en la ciudad, por lo que el operativo vial será similar al que se aplicará durante la Copa del Mundo.
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