México vs Portugal: Convocan a mega reta anti inauguración del Estadio Banorte; ¿Qué calles bloquearán?

Además del operativo vial por el partido de la Selección Mexicana, se prevén movilizaciones sociales en la zona sur de la CDMX. Durante el México vs Portugal, colectivos convocaron a una protesta que podría generar cierres de calles cerca del Estadio Banorte.

¿Dónde será la protesta por el México vs Portugal?

De acuerdo con la convocatoria difundida, el punto de reunión será en la Explanada de la ENAH (Escuela Nacional de Antropología e Historia), ubicada a pocos minutos del estadio. Además, se menciona que el sitio está a unos 10 minutos del Metrobús Perisur, lo que facilitaría la llegada de asistentes.

La movilización está programada para:

Sábado 28 de marzo

12:00 horas

Es decir, comenzará varias horas antes del partido México vs Portugal, lo que podría generar afectaciones desde el mediodía.

Mega reta anti inauguración del Estadio Banorte, cierres viales Ampliar

¿Qué actividades habrá durante la mega reta anti inauguración del Estadio Banorte?

Según la convocatoria, la protesta no será solo una manifestación tradicional, ya que incluirá:

Intervenciones gráficas

Micrófono abierto

Tianguis autogestivo

Los organizadores han señalado que el objetivo es manifestarse contra temas como el impacto del Mundial 2026 en la ciudad. En el cartel se indica que la movilización es convocada por una asamblea antimundialista, que busca visibilizar problemáticas como:

Despojo

Gentrificación o turistificación

Represión

Desapariciones

Esto en el contexto de los preparativos rumbo al Mundial 2026, donde el Estadio Banorte será una de las sedes principales.

TAMBIÉN PUEDES LEER: México vs Portugal: ¿Cuáles son los horarios extendidos del Metro y qué líneas brindarán servicio?

¿Qué cierres habrá por la mega reta?

En la convocatoria se advierte que “cerrarán las calles para jugar”, lo que sugiere posibles bloqueos o afectaciones viales en la zona. Esto se suma al operativo por el México vs Portugal, por lo que el sur de la CDMX podría presentar:

Tráfico intenso

Desvíos

Mayor presencia de seguridad

Recomendaciones para evitar la zona alrededor del Estadio Banorte

Si planeas moverte cerca del Estadio Banorte durante el México vs Portugal, lo mejor será:

Evitar la zona desde el mediodía

Usar transporte público

Tomar rutas alternas

Mantenerte informado en tiempo real

El México vs Portugal no solo será un evento deportivo importante, también se convertirá en un punto de encuentro para distintas expresiones sociales en la ciudad. Si tienes actividades en la zona, anticiparte será clave porque entre partido, cierres y protestas, la movilidad estará más complicada de lo habitual.