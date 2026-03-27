México vs Portugal: ¿Cuáles son los horarios extendidos del Metro y qué líneas brindarán servicio?

Si planeas ir al partido de la Selección Mexicana, hay buenas noticias para tu regreso a casa. Y es que por el México vs Portugal en el Estadio Banorte, el Metro CDMX anunció que ampliará su horario en algunas de sus líneas más importantes, una medida clave ante la alta demanda que se espera.

¿Qué líneas del Metro ampliarán su horario por el México vs Portugal?

Como parte del operativo por el México vs Portugal en el Estadio Banorte, el servicio de metro se extenderá en:

Línea 1

Línea 2

Línea 9

Estas líneas son clave para la movilidad en la ciudad y conectan con rutas cercanas al sur de la CDMX, donde se ubica el estadio.

México vs Portugal en el Estadio Banorte, horarios del metro Ampliar

¿Hasta qué hora cerrará el Metro?

De acuerdo con el anuncio oficial, el Metro CDMX cerrará hasta la 1:00 de la mañana del domingo 29 de marzo.

Además, el último tren saldrá a las 00:30 horas desde cada terminal, por lo que es importante tomar precauciones para no perder el servicio.

¿Cómo operará la Línea 2?

Un punto importante para quienes asistirán al México vs Portugal es que la Línea 2 funcionará con normalidad durante todo el día, en su recorrido de Tasqueña a Cuatro Caminos. Esta línea es clave, ya que conecta con el Tren Ligero que llega directamente al Estadio Azteca.

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Recomendaciones para usuarios del Metro por el México vs Portugal en el Estadio Banorte

Si planeas usar el Metro después del México vs Portugal, toma en cuenta:

Sal con tiempo del estadio para alcanzar el último tren

Identifica tu ruta con anticipación

Considera que habrá alta demanda en estaciones cercanas

Sigue indicaciones del personal del Metro

La ampliación de horario del Metro por el México vs Portugal forma parte de las medidas rumbo al Mundial 2026, donde el transporte público jugará un papel clave. Si vas al partido, esta puede ser la mejor opción para regresar a casa sin quedarte varado en la madrugada.