Mundial 2026: ¿Qué estación del Metro CDMX está más cerca del Estadio Azteca? | MAPA

El Estadio Azteca, sede principal de varios partidos del Mundial 2026, será uno de los escenarios más concurridos en Ciudad de México. Con capacidad para decenas de miles de aficionados, la planificación del transporte público es un aspecto clave para quienes asistirán a los encuentros.

Metro + Tren Ligero: la ruta más directa al Estadio Azteca

Aunque no existe una estación del Metro CDMX del propio Metro que esté justo frente al Estadio Azteca, la ruta más eficiente combina el Metro de la Ciudad de México con el Tren Ligero. Para ello, los aficionados deben tomar primero:

La Línea 2 (línea azul) del Metro hasta la estación Tasqueña .

. Una vez en Tasqueña, se transborda al Tren Ligero (Xochimilco) en dirección al sur.

Este tren tiene una parada llamada “Estadio Azteca” que está casi a pie de la entrada al inmueble, y es considerada la forma más directa de llegar desde el transporte colectivo.

Otras estaciones útiles para viajar al Mundial desde el Metro

Otra alternativa para llegar al estadio es usar estaciones del Metro que no están tan cerca, pero sí bien conectadas con rutas de autobús o con el Tren Ligero. Por ejemplo:

La estación Universidad de la Línea 3 (verde) suele aparecer en guías de transporte como punto para tomar microbús o camiones que recorren Calzada del Imán hasta el estadio.

Además, algunas guías señalan que estaciones como Coyoacán o San Andrés Tomatlán pueden funcionar como puntos intermedios de conexión con rutas de autobús público que llevan a las inmediaciones del recinto deportivo.

Consejos para asistir por el Metro al Mundial 2026

Durante eventos de alta concurrencia, como partidos del Mundial 2026, los vagones y combinaciones de Metro + Tren Ligero pueden saturarse, por lo que se recomienda salir con anticipación, llevar efectivo para boletos, y considerar rutas alternas si hay cierre de estaciones o cambios temporales en los horarios del sistema.