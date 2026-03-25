Mundial 2026: ¿De qué trata la propuesta sobre hacer Home Office lo que dure el torneo de futbol?

A pocos meses del Mundial 2026, una propuesta sobre implementar home office en México durante los días de partido ha encendido el debate en redes sociales. La idea suena atractiva para muchos, sobre todo para evitar tráfico y ver los partidos sin estrés, pero también ha generado dudas sobre si realmente podría volverse obligatoria.

Así que si quieres saber más al respecto, sigue leyendo para tener la información del momento para que no estés cayendo en fake news.

¿Por qué se viralizó el home office durante el Mundial 2026?

La discusión comenzó a partir de una propuesta del periodista Javier Alarcón, quien planteó que el home office podría ser una solución ante el posible caos vial que provocará el Mundial 2026 en ciudades sede (principalmente) es decir, la CDMX, Guadalajara y Monterrey.

La idea no es menor. Se espera que millones de personas se movilicen durante el torneo, entre turistas, aficionados y trabajadores, lo que podría complicar seriamente la movilidad en zonas clave.

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¿Será obligatorio el home office durante el Mundial 2026?

Hasta ahora, no. No hay decretos, leyes ni anuncios oficiales que indiquen que el home office será obligatorio en México durante el Mundial 2026.

Autoridades no han confirmado una medida de este tipo, aunque sí han reconocido que se están analizando distintas estrategias para reducir el impacto en la movilidad. Es decir, el tema existe, pero todavía no pasa de ser una propuesta o una posibilidad.

¿Por qué el home office podría aplicarse sin ser obligatorio en la Copa del Mundo?

Aunque no exista una obligación oficial, el home office durante el Mundial 2026 podría terminar siendo una solución práctica para muchas empresas.

En eventos de gran escala, es común que las compañías ajusten sus dinámicas para evitar retrasos, pérdidas de tiempo o complicaciones logísticas. En ese sentido, permitir que los empleados trabajen desde casa en días clave podría ser una decisión estratégica más que una imposición.

Esto significa que, aunque no haya una ley, sí podríamos ver un aumento en esquemas híbridos o remotos durante el Mundial.