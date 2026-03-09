Placas del Mundial 2026 CDMX: Así es el trámite en línea para autos foráneos y esto cuestan

El costo de las Placas del Mundial 2026 CDMX es de $1,500 pesos, monto que ya incluye la baja de tus placas anteriores; entérate de cómo es el trámite en línea para autos foráneos.

A partir de este lunes 9 de marzo, la Secretaría de Movilidad ha habilitado el registro para obtener los distintivos oficiales que permitirán a miles de conductores sumarse a la celebración de la justa mundialista del año. Si eres de los que busca personalizar su carro con un toque futbolero, te decimos qué onda con el trámite en línea de las placas del Mundial 2026 en CDMX para autos foráneos y cuánto cuestan.

¿Cómo sacar las placas conmemorativas del Mundial?

Si tu carro es foráneo y quieres estrenar láminas, tienes dos opciones. Sin embargo, al ser una edición especial, la disponibilidad es limitada, así que no lo dejes para el final.

Solicitud en línea:

Entra a placasmundial2026.cdmx.gob.mx. Selecciona la opción “Mi auto es foráneo”. El sistema te redirigirá automáticamente a la Ventanilla Vehicular de Alta y Baja de Autos Foráneos. Es indispensable iniciar sesión con tu Cuenta Llave CDMX. Si no la tienes, créala. Sigue los pasos del sistema.

Solicitud en módulos:

Deberás acudir directamente a un módulo de la SEMOVI .

. Es obligatorio agendar una cita previa. No te presentes sin ella, ya que al ser placas conmemorativas y limitadas, no hay atención directa para este trámite.

¿Cómo serán las placas del 2026?

Las placas del Mundial 2026 en CDMX lucen una combinación de colores en negro, amarillo y blanco, integrando los elementos visuales oficiales de la justa deportiva que recibirá nuestro país.

¿Cuánto valen las placas 2026?

El precio es de $1,500 pesos, monto que ya incluye el concepto de baja de tus placas anteriores (un ahorro de tiempo y dinero).

Pero, si prefieres recibir todo en la puerta de tu casa:

Costo del trámite: $1,500 pesos .

. Envío a domicilio: $290 pesos adicionales.

adicionales. Costo total: $1,790 pesos.

TE PUEDE INTERESAR: Placas del Mundial 2026: Estos autos pueden tramitarlas a partir del 9 de marzo en la app CDMX