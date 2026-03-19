Invitación a rey de España se hizo a todas las naciones por el Mundial: Sheinbaum

Confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum que sí se envió una invitación al rey de España Felipe VI para acudir al Mundial en México sin embargo dijo, fue algo hecho a todas las naciones con las que se tiene relación.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria descartó así que, la comunicación se diera luego que el monarca reconociera los abusos cometidos durante la etapa de la conquista en México, y enfatizó, se hizo por parte de Gabriela Cuevas, representante del Gobierno para la Copa Mundial de Fútbol.

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¿Por qué se envió la invitación a todos los países?

“Gabriela Cubas envió a a todos los países del mundo, a todos, todos, todos, todos, todos, invitación para que vinieran al Mundial, y de ahí, pues estaba el rey de España. Pero son todos los países con los que tiene México relación”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Qué respondió la Casa Real de España?

Este miércoles, la Casa Real, indicó que recibió una invitación personal donde se indica que el evento deportivo “constituye una coyuntura propicia para evocar la profundidad y el carácter singular de los vínculos entre México y España, forjados por una hermandad histórica y sustentados en el legado compartido de la lengua, la cultura y la memoria colectiva que está repleta de grandes muestras de solidaridad, empatía y una visión humanista entre nuestros pueblos”.

A pesar que se afirmó que se recibió con agrado esta invitación, la jefa del Ejecutivo Federal, evitó hablar más al respecto e insistió que fue algo que se extendió “a todos” a pesar que días atrás mencionó que era de reconocerse la actitud del rey Felipe VI, durante su visita al Museo Arqueológico Nacional en Madrid, donde recorrió la muestra “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena”.

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