CDMX está lista para el Mundial 2026: Clara Brugada garantiza seguridad e infraestructura

Clara Brugada asegura que todo está listo para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, insistió en que la Ciudad de México esta lista y preparada para recibir a todos los visitantes que deseen venir al Mundial de Futbol.

NurPhoto Ampliar

Te podría interesar: ¿Adiós a los precios bajos? El Mundial 2026 disparará el costo de hoteles en CDMX

¿Cómo se prepara la capital para la justa deportiva?

“Nuestra ciudad está preparada para recibir el Mundial y esto es muy importante; significa abrazar a millones de visitantes que vendrán a nuestra ciudad, a nuestro país….Estamos listos. Estamos preparados en seguridad, en infraestructura, en organización, en logística, en movilidad y en servicios”. —

Acompañada por su Gabinete y tras los sucesos ocurridos por el abatimiento de Nemesio Oceguera, alias “El Mencho”, el domingo pasado, la mandataria informó que en los próximos días va a instalar también un gabinete de seguridad con las alcaldías para así tener una total coordinación entre el gobierno federal, local y las alcaldías con miras a la justa deportiva.

Reafirmamos que la #CapitalDeLaTransformación está preparada para recibir el #Mundial2026, fortalecemos la seguridad en cada rincón de la ciudad para la tranquilidad de nuestros habitantes y visitantes; además de brindar las condiciones ideales para desarrollar la inversión… pic.twitter.com/EOFmpnFV0V — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) February 24, 2026

También puedes leer: ¡Mundial 2026 sin privilegios! Aclaran que SAT no dará exenciones fiscales generalizadas

¿Existe presencia del crimen organizado en la capital?

En este contexto, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, negó que en la ciudad de México, algún grupo del crimen organizado controle algún territorio o tenga una presencia permanente.

Sin embargo, reconoció, que algunas de estas organizaciones han utilizado a la ciudad como refugio o punto de encuentro.

“No tenemos detectados grupos que hayan establecido control o una presencia permanente en algún territorio de la ciudad. La ciudad no tiene ningún territorio que este controlado por ningún grupo delictivo ya sea local o con operaciones de escala nacional.”

Balón oficial a escala del Mundial 2026 ubicado en la entrada principal del Aeropuerto Internacional de la ciudad de México (AICM) Terminal 2. Ampliar

Lo que se ha registrado es la presencia de “operadores” de estos grupos que buscan esconderse, tener una presencia anónima en la capital – dado el tamaño de nuestra urbe- o usar a la ciudad para concretar transacciones que tienen que ver con operaciones fuera de la ciudad.

Nosotros, agregó, seguimos trabajando para “su oportuna detección, detención y desarticulación” y vamos a seguir trabajando para evitar cualquier hecho violento.

Síguenos en Google News y encuentra más información