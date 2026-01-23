Monedas Conmemorativas Mundial 2026: ¿Cómo conseguir las numismáticas más esperadas del año?

La llegada de las monedas conmemorativas del Mundial 2026 es una noticia emocionante para aficionados del fútbol y coleccionistas en México. Estas piezas, emitidas por el Banco de México, no solo recordarán la histórica Copa Mundial de la FIFA 2026 (que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá), sino que también forman parte de la tradición numismática del país y pueden convertirse en objetos de colección valiosos con el paso del tiempo.

¿En dónde se pueden comprar las monedas conmemorativas del Mundial 2026?

Las monedas conmemorativas del Mundial 2026 aún no están disponibles en puntos de venta al público, pero se espera que lo estén a través de la red de comercialización de productos numismáticos del Banco de México, que incluye distribuidores nacionales e internacionales seleccionados.

Esto significa que no se venderán directamente en ventanillas bancarias tradicionales, sino que deberán adquirirse mediante canales oficiales del Banco de México o mediante distribuidores autorizados, que suelen incluir tiendas numismáticas especializadas.

¿Cuántas son y de qué denominación?

La colección estará integrada por nueve monedas conmemorativas del Mundial 2026, divididas en tres grandes grupos según su material y denominación:

Tres monedas de oro con valor nominal de 25 pesos cada una, pensadas principalmente para coleccionistas e inversionistas.

Tres monedas de plata pura con valor nominal de 10 pesos, cada una pesando aproximadamente una onza troy.

con , cada una pesando aproximadamente una onza troy. Tres monedas bimetálicas con valor nominal de 20 pesos, que aunque son piezas conmemorativas también tendrán el tamaño y características de monedas tradicionales.

Todas las monedas llevarán el escudo nacional en el anverso y, en el reverso, un diseño alusivo al Mundial de la FIFA 2026, el cual definirá el Banco de México antes de su emisión oficial.

¿Cuándo salen al mercado las monedas conmemorativas del Mundial 2026?

Aunque no hay una fecha final exacta divulgada para la venta al público, los planes del Banco de México apuntan a que estas monedas conmemorativas del Mundial 2026 comiencen a circular o estar disponibles este 2026, antes del inicio del torneo mundialista.

Más allá de su valor nominal, estas piezas se consideran objetos de colección que celebran un momento histórico para México como sede de un Mundial. Para muchos aficionados, representan un recuerdo tangible del torneo, y para coleccionistas pueden tener un valor que supere su precio original con el paso del tiempo.

