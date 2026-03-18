México mantiene estabilidad macroeconómica ante incertidumbre global: ABM

El objetivo de la edición 89 de la Convención Bancaria es celebrar una vez al año la cercanía, el contacto de las personas y el intercambio de puntos de vista para encontrar formas para lograr un México justo y más equitativo, así lo dijo el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano en entrevista con Gabriela Warkentin.

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¿Cómo enfrenta México la incertidumbre global?

Romano informó que este año en la Convención participan conferencistas como Jan Bremer que hablará sobre temas geopolíticos; el exprimer ministro Justin Trudeu que abordará la relación Canada-Estados Unidos; y la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Sobre los temas geopolíticos puntualizó que en México hay muchas ventajas para estar protegidos con una afectación baja, especialmente por la guerra con Irán por el tema del combustible porque la gasolina subirá de precio; además puede haber una disminución en el crecimiento económico global lo cual afectaría ya que dependemos altamente del comercio internacional; el peligro más grande es que Estados Unidos desacelere porque la economía mexicana lo va a resistir.

“Tenemos índices de estabilidad macroeconómica, la inflación está ya por debajo del 4%, todavía un poquito arriba de la meta, tenemos tasas de interés que están bajando, tenemos un déficit en cuenta pública acumulado que está en el 4%, que tampoco es no es lo ideal, pero no es un déficit alto, y tenemos una deuda como proporción del PIB del 52%. Todo eso nos permite que haya estabilidad macroeconómica en México”. — Emilio Romano, presidente de la ABM

México resiste ante la volatilidad global 🇲🇽📉



"México depende altamente del comercio internacional; el 50% del #PIB es derivado de este y el 90% es con #EEUU. El peligro más grande es que 🇺🇸 se desacelere", Emilio Romano, presidente de la @AsocBancosMx.



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¿Qué factores limitan el crecimiento económico?

El presidente de la ABM señaló que México no logra un crecimiento más alto porque no se han logrado romper con las cosas que le quitan productividad y eficiencia económica como la seguridad del país y la informalidad económica.

El freno a la #EconomíaMexicana



"México no crece a la tasa que debe estar creciendo, del 3-4%, desde hace decenas de años (…) El costo de una #EconomíaInformal es altísimo porque son empresas que no pueden crecer. Tenemos la mitad de la economía en el mercado informal”, Emilio… pic.twitter.com/SuXHMFLXcc — Así Las Cosas (@asilascosasw) March 18, 2026

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