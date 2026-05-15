Reclutar a niños y niñas es impunidad garantizada en México: Tejiendo Redes Infancia

El reclutamiento infantil en México no está tipificado como delito, pese a más de 50 iniciativas legislativas presentadas en los últimos 15 años, señaló el coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y El Caribe, Juan Martín Pérez García.

El reclutamiento infantil en México no está tipificado como delito, pese a más de 50 iniciativas legislativas presentadas en los últimos 15 años, señaló el coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y El Caribe, Juan Martín Pérez García.

“En México no es delito reclutar a niñas, niños y adolescentes, es una impunidad garantizada” , en el Rancho Izaguirre, detuvieron a 30 personas relacionadas con el caso, la ironía es que los pueden procesar por contaminar el Lago de Chapala para lo que sí hay legislación, pero no por reclutar menores, no hay legislación que lo permita, llevamos 15 años desde que el Comité pidió a México tipificar como delito el reclutamiento de menores, pero más de 50 proyectos de ley han sido desechados, afirmó Juan Martín Pérez García, en entrevista para “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin.

La presentación del Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino a complementar los datos señalados hace unos meses por el Comité de Desaparición Forzada de la ONU, señaló Juan Martín Pérez, quien dijo que existen elementos para afirmar que “la desaparición en México es generalizada y sistemática, que se cometen crímenes de lesa humanidad y que la desaparición infantil es herramienta del crimen organizado para el reclutamiento”, lo que requiere “acción del Estado y la ciudadanía”.

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Informe de la CIDH sobre desaparición infantil

Advirtió que “la desaparición de personas no son hechos aislados, sino que están vinculados con otros crímenes” , hasta agosto de 2025 identifican a cerca de 18 mil niñas, niños y adolescentes desaparecidos.

Recordó el caso de “Juanito Pistolas” en el norte de México, quien fue parte de la lógica de criminalidad De acuerdo con el Comité de Derechos del Niño de la ONU, explica que aun cuando pareciera voluntario el reclutamiento forma parte de una lógica de macro criminalidad.

Y refirió que “aun cuando tiene el rol de perpetradores o agresores y son detenidos en ocasiones como parte de las células criminales, pero en realidad son víctimas; porque son adolescente y jóvenes buscados por sus madres, no es nuevo, es un patrón de mucho tiempo”.

Reclutamiento criminal y violencia contra menores

Otro elemento que destaca el informe de la CIDH, dijo es el tema diferenciado hacia las niñas en donde explica que la desaparición está vinculada a violencia de género, explotación sexual y feminicidio.

Hace énfasis en las redes de macro criminalidad y el patrón que otros organismos de ONU han destacado como el proceso de captación, método de desaparición, entrenamiento, hechos que los involucran en actos inhumanos y atroces con los que tiene un doble juego “los mantiene aislados y al mismo tiempo los hacen cómplices” e incluso publican videos. Como ocurrió en el caso de Lagos de Moreno.

Destaca que “la forma en que son utilizados estos jóvenes se traduce en muerte y desaparición continuada”.

El informe ratifica los que las madres buscadoras han insistido y da 40 recomendaciones entre estas aguas específicas ante el reclutamiento, en a la que pide: Detectar los riesgos, atender las causas y protegerles con perspectiva de género y derechos humanos, garantizando la búsqueda inmediata.

Sobre esto último, resaltó que, en México, aun cuando la Ley pide atender a niñas, niños y adolescentes, “sigue ilegalmente existiendo la idea de esperar 72 horas aun cuando la ley establece que la búsqueda debe ser inmediata”.

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