CDMX impulsa inversión sustentable con crecimiento de 55% en 2026: Juan Pablo de Botton

Desde la esta edición 89 de la Convención Bancaria el secretario de Finanzas de la Ciudad de México Juan Pablo de Botton en entrevista con Jeanette Leyva Reus.

Desde la esta edición 89 de la Convención Bancaria el secretario de Finanzas de la Ciudad de México, Juan Pablo de Botton, informó que han promovido instrumentos para la inversión pública con un crecimiento del 55% en 2026 posicionándose como la “capital de inversión sustentable” con una estrategia financiera plurianual basada en obras para el Mundial buscando que estén listas a finales de este mes o inicio de abril, así lo aseguró en entrevista con Jeanette Leyva Reus.

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¿Cómo crece la inversión sustentable en CDMX?

“Utilizamos impuesto del hospedaje no solo se utiliza el turístico para que pudiera ser una infraestructura de manera permanente, buscamos nos ayude a que las obras estén en tiempo… es positivo se hagan instrumentos como fideicomisos para que aseguren más inversión. Hicimos fideicomisos de infraestructura, movilidad, agua y seguridad pública que hoy en día recibe 10 mil millones de pesos por año”. — Juan Pablo de Botton, secretario de Finanzas de la CDMX

¿Qué proyectos impulsan esta estrategia?

El secretario de Finanzas de la Ciudad de México dio a conocer que tienen la instrucción de la jefe de Gobierno Clara Brugada de tener finanzas sanas y sustentables y puntualizó que firmaron un convenio como la primera entidad federativa con la Asociaciones de Bancos de México para incrementar este año con algunas iniciativas a 5 millones de capitalinos beneficiados.

#CDMX: Inversiones sustentables y finanzas sanas: @JPDeBotton



· +21.7% de incremento en ingresos locales gracias a una gestión eficiente.

· 5 millones de beneficiarios proyectados para recibir incentivos fiscales este año.

· 55% de aumento en inversión pública en solo dos… pic.twitter.com/vMLQU8rm1g — W Radio México (@WRADIOMexico) March 18, 2026

De Botton señaló que tienen un compromiso con los empresarios del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para bajar el uso de emisiones y aportar en el plan de acción climática con proyectos positivos para el medio ambiente, esta iniciativa emitió el primer bono verde con un buen impacto, un ejemplo de ello son principalmente las dos líneas del Cablebús que refleja la confianza de los inversionistas.

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