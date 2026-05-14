“Ceniza en la boca” confrontativa por el tema migratorio, pero invita a empatizar: Diego Luna

“Ceniza en la Boca” la película basada en la novela de Brenda Navarro, leída hace cuatro años por Diego Luna, quedó en su memoria “por el golpe de la historia, la ausencia de un padre o madre siempre me pega” confiesa el actor, productor y director que el día de ayer se llevó sus cinco minutos de aplausos y el reconocimiento de todos los presentes en el Festival de Cannes tras la proyección del largometraje que le dejó minutos de expectativa previos pues afirma “cuatro años de tu vida se pueden ir al carajo”.

En entrevista para “Así Las Cosas”, Diego compartió que la película filmada en España y México es la historia de una madre (Adriana Paz) que viaja a España en busca de algo mejor para sus hijos, en donde permanece por más de ocho años, sus hijos la alcanzan al término de ese tiempo y la hija (Ana Díaz) crece junto con el reclamo por haber sido la madre de su hermano.

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Migración y racismo en la historia de “Ceniza en la boca”

España, reconoce Diego “está siendo un puerto más seguro para la migración y los números van creciendo, de pronto creemos que el idioma nos puede solucionar las cosas, pero el entendimiento no es suficiente, hay un rechazo”.

Ceniza en la boca no es solo de los que migran, sino de los que reciben, retrata esas pequeñas violencias, ese racismo, esa curiosidad de qué te hizo migrar, ese límite hasta donde puedes llegar<u>. </u> — Afirma el director.

Lo vivido en Cannes y lo que viene para “Ceniza en la boca”

“Padecí los primeros 10 minutos”, confiesa, Diego durante la proyección de su película, “pero poco a poquito fui soltando y viviendo la experiencia a través de la reacción de los otros” la expectativa dijo era mucha porque “cuatro años de tu vida se pueden ir al carajo”.

La película fue hecha de manera muy casera, reconoce, pero ahora a 10 minutos de acabar de verla, “dejó de ser cosa íntima, la verdad es que nos fue bien”.

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