México mantiene sistema financiero sólido pese a incertidumbre global; 2026 será positivo: HSBC

En entrevista con Jeanette Leyva Reus el director general de HSBC, Jorge Arturo Arce Gama, informó que 2026 va a ser un año muy positivo para México con un impulso de crecimiento mayor en la inversión pública y privada porque hay mecanismos para invertir además de proyectos de importancia económica que, aunque se entrará en un proceso de revisión del T-MEC podemos esperar un buen tratado.

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¿Cómo se mantiene el sistema financiero en México?

Arce Gama señaló que el ambiente de incertidumbre que se vive en el mundo por los eventos geopolíticos “agarran bien anclado” a México en la parte fiscal, monetaria y de comercio internacional, el sistema financiero es sólido y el portafolio de proyectos importante.

El #TMEC para México: "Será lo suficientemente bueno"



"No va a ser el tratado que tenemos, no va a ser el que queremos, sino va a ser lo suficientemente bueno”, Jorge Arturo Arce Gama, director general de @HSBC_MX.#NegociosW con @JLeyvaReus

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“Nos sentimos cómodos con el portafolio que tenemos y tenemos proyectos buenos y si a los clientes les va bien y tienen proyectos nos va a ir bien a todos. Estamos para servirles a los clientes… El 2026 va a ser un mucho mejor año”. — Jorge Arturo Ace Gama, director general de HSBC

¿Qué cambios vienen para los clientes bancarios?

Sobre el panorama bancario en cuanto al uso de herramientas dijo que HSBC está enfocado en dar un mejor servicio invirtiendo en tecnología enfocados en las personas que aprecian tener una sucursal, aunque la experiencia digital va a seguir mejorando.

HSBC: Lo mejor de dos mundos



"Nosotros nos enfocamos en un segmento del mercado que todavía aprecia tener una sucursal, tener un Wealth Center, tener un lugar donde puedas hacer preguntas, consultas (…) Somos un banco bastante digital, estamos invirtiendo en nuestra experiencia… pic.twitter.com/4GIQJKRQZZ — W Radio México (@WRADIOMexico) March 18, 2026

El director general de HSBC dio a conocer que todos los bancos firmarán un acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUCEF) con el compromiso de poner al cliente al centro, con una carta de derechos y obligaciones con la finalidad de crear un ecosistema de pagos digitales de última generación para que tengan una experiencia muy sólida.

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