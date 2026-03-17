Mundial e infraestructura: Los motores que impulsarán el crecimiento económico en México

En entrevista con Jeanette Leyva Reus la directora general del Banco Multiva, Tamara Caballero, informó que hay condiciones para que en México crezca la economía, “está el mapa de ruta” porque se ha trabajado de forma importante con el Gobierno en el Plan México, hay claridad en temas de inversión por el Mundial y el despliegue de proyectos de infraestructura.

TE PUEDE INTERESAR: Prevén crecimiento económico de México de hasta 1.5% en 2026; TMEC será clave

¿Cómo impulsa el Plan México el crecimiento económico?

“Se ha trabajado de forma importante desde el gobierno, he participado reuniones. están las condiciones dadas para que suceda… este año tiene que ser con mucho mas el crecimiento fundamentado específicamente en el despliegue de proyectos de infraestructura y por supuesto en temas de consumo, turismo, servicios que va a derramar el mundial”. — Tamara Caballero, directora general de Banco Multiva

Caballero señaló que a está “mapeado” lo que se debe hacer en temas de infraestructura, energía, salud, movilidad y otros temas. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido enfática en decir que hay tiempo y que en todas las iniciativas se congregan privados y comités estatales que finalmente quedaron implementados en todos los estados del país; resaltó que los proyectos de infraestructura darán el impulso importante en el desarrollo económico en el mercado interno, aunque no descartan algunos obstáculos como la revisión del T-MEC.

📈 México 2026: explosión financiera y crecimiento



"Hay capital, hay ganas, hay talento, hay condiciones macroeconómicas correctas. Yo veo que hay todas las condiciones para que este sea un año mucho mejor que el año pasado", Tamara Caballero, Dira. general de @BancoMultiva.… pic.twitter.com/7eRTKbv6Jn — W Radio México (@WRADIOMexico) March 17, 2026

¿Cuáles son los ejes de la política industrial?

Cuatro ejes de la política industrial del Plan México:

Consejo de Planeación Estratégica Nuevas formas de contratación y nuevos vehículos de inversión La mejora normativa con leyes claras Base de datos nacional que permitirá información estandarizada para planear con más claridad.

“Difícilmente esto no va a salir, hay capital, ganas, talento, condiciones macroeconómicas correctas, viene el Mundial va a haber despliegue de recursos, hay todas las condiciones para que sea un año mucho mejor que el año pasado”. — Tamara Caballero, directora general de Banco Multiva

Es momento de poner “Manos a la Obra” en infraestructura y energía 🇲🇽



La clave del éxito no sólo reside en la planeación, sino en la coordinación multisectorial: "Los proyectos de infraestructura son los que van a dar un impulso importante al desarrollo económico en el mercado… pic.twitter.com/fjTacKWFwg — W Radio México (@WRADIOMexico) March 17, 2026

El Banco Multiva que ha tenido buenos resultados rebasando la barrera de cien mil millones de pesos en cartera apuesta por la transformación tecnología para optimizar procesos regulatorios y normativos.

El futuro de @BancoMultiva y la transformación tecnológica



Multiva apuesta por la tecnología para optimizar procesos regulatorios y normativos: Tamara Caballero.#NegociosW con @JLeyvaReus

🔊https://t.co/f8JeCXh3vm pic.twitter.com/FRo6ySvqkg — W Radio México (@WRADIOMexico) March 17, 2026

Síguenos en Google News y encuentra más información