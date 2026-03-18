“Duende antifeminista”: Laura Itzel Castillo explica omisión de paridad en el Plan B electoral

La Consejería Jurídica de Presidencia de la República admitió que tuvo una omisión en el Plan B electoral y pidió al Senado que incluyera el principio “de conformidad con el principio de paridad electoral” para la elección en los Ayuntamientos.

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¿Qué ocurrió con la paridad electoral en el Plan B?

Laura Itzel Castillo, senadora por Morena y presidenta del Senado informó en entrevista con Gabriela Warkentin que no fue algo con intención de acabar con la paridad, “hubo un duende antifeminista”, se reconoció el error el cual se llevará a discusión en las Comisiones Unidas y aseguró que queda la igualdad sustantiva de manera constitucional.

La presidenta del Senado señaló que la iniciativa llegó ayer y se turnó de inmediato a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, se discutirá y la semana siguiente llegará al Pleno donde se aprobará “según los cálculos que tenemos a partir de los consensos que se han generado” y posteriormente se enviará la minuta a la Cámara de Diputados; pasa a Comisiones, luego al Pleno y después a congresos locales esperando que en abril concluya todo.

¿Fast track para la #ReformaElectoral?



Dice @LauraI_Castillo que el debate sobre la reforma “se ha venido dando a lo largo de todo este tiempo, desde la campaña que hizo la #PresidentaSheinbaum".



Por lo tanto, "es el sentir de la población en torno a la reducción de los gastos,… pic.twitter.com/ylBnIXZ0Gc — Así Las Cosas (@asilascosasw) March 18, 2026

¿Qué otros cambios contempla la reforma?

“Pensamos que es una reforma muy importante por lo que está proponiendo ya que homologa los criterios salariales de los diferentes organismos, esto es básico y se toma en consideración también que tiene que haber cierto número de regidores y un síndico en la composición de los ayuntamientos”. — Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado

La ruta de la #ReformaElectoral



"Pensamos que es una reforma muy importante por lo que está proponiendo, ya que homologa los criterios salariales de los diferentes organismos (…) Toma en consideración cierto número de regidores y un síndico en la composición de los… pic.twitter.com/bHlQUxkYFk — Así Las Cosas (@asilascosasw) March 18, 2026

En el caso de la revocación de mandato mencionó que no se hará uso de los tiempos oficiales en radio y televisión para estar promoviendo y que se realice una campaña; aseguró que si hay un planteamiento para la votación simplemente es que la gente participe porque la presidenta tiene una agenda muy ocupada recorriendo el país, en las plazas públicas y siempre en contacto con la población.

"La revocación de mandato ha sido un planteamiento histórico de la izquierda para que realmente el titular del Ejecutivo se pueda someter al escrutinio del pueblo a partir de cómo ha gobernado", @LauraI_Castillo.



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Castillo dijo que el plan B electoral es importante porque reduce privilegios y excesos en el ejercicio de la función pública lo que fortalecerá los organismos de la administración y el dinero será en beneficio del pueblo de México fortaleciendo la democracia.

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