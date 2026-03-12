Sobreviviente del derrumbe de San Antonio Abad: “Solo pensé en despedirme de mi familia”

El señor Ángel Miranda es el único sobreviviente del derrumbe ocurrido en San Antonio Abad 124, se encuentra recuperándose y espera la atención de las autoridades y su empleador para lograrlo.

Ángel Miranda, el único sobreviviente del derrumbe San Antonio Abad, ocurrido el pasado lunes en un edificio en demolición, relató para W Radio que el primer pensamiento que tuvo al quedar atrapado fue despedirse de su familia porque creyó que ese día terminaría su vida.

El trabajador explicó que, mientras permanecía bajo los escombros, incluso con su celular en la mano, en lugar de llamar al 911 decidió comunicarse con su esposa para decirle adiós.

Con heridas visibles en el rostro, Ángel aseguró que en esa segunda oportunidad que le dio la vida lo primero que pensó fue que ya no volvería a ver a su familia. Llamó a su esposa Karla para despedirse de ella y de sus hijos.

¿Qué le dijo su esposa para que no se rindiera?

Durante la llamada, Karla le pidió que no se despidiera y que luchara por salir.

Le echara ganas y que tenía que regresar a su casa, que saliera de ese lugar porque sus hijos lo necesitaban” — Angel Miranda, sobreviviente del derrumbe en San Antonio Abad

Esas palabras lo motivaron a seguir con aliento y reunir fuerzas para comenzar a mover los escombros. Como pudo, se arrastró hasta un punto donde finalmente fue localizado por compañeros albañiles y rescatistas que participaban en las labores tras el derrumbe San Antonio Abad.

Posteriormente, fue trasladado en ambulancia al hospital Rubén Leñero para recibir atención médica.

¿Cuál es su estado de salud y qué apoyo espera?

Actualmente, Ángel Miranda se recupera en su domicilio, sin embargo, presenta dolores en diversas partes del cuerpo y lesiones en la boca tras perder algunas piezas dentales durante el accidente.

Mientras continúa su recuperación, el trabajador se muestra preocupado por cómo podrá sacar adelante a su esposa y a sus cuatro hijos.

Aseguró que hasta el momento ningún funcionario del gobierno ni representantes de la empresa constructora De Met se han comunicado con él para conocer sus necesidades o informarle sobre alguna posible indemnización para su familia.

Ángel confía en recuperarse pronto para regresar a trabajar. Reconoce que en este tipo de obras suelen ocurrir accidentes, pero señala que nunca había presenciado uno de tal magnitud.

Por su parte, la jefa de Gobierno Clara Brugada y la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Urzúa, informaron que un seguro de vida y gastos médicos cubre su atención médica, aunque señalaron que el trabajador no contaba con afiliación al IMSS.

Ante esta situación, el sobreviviente hizo un llamado a las autoridades para que, ya sea la empresa constructora o el gobierno, se le brinde apoyo mientras puede reincorporarse a sus actividades o, en su caso, recibir una indemnización.

