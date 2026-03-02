¿No tienes seguro social? La reforma de las 40 horas también podría beneficiarte por esta razón

La reducción de la jornada laboral a 40 horas en México no es exclusiva del sector formal. Con esta reforma, se busca que los estándares de descanso y pago de horas extras permeen en el sector informal y profesional independiente, beneficiando a millones de mexicanos que hoy carecen de seguridad social.

Representa uno de los cambios más significativos en materia de derechos laborales de las últimas décadas, buscando equilibrar el bienestar del trabajador con la eficiencia de las empresas. Sin embargo, para los mexicanos esta reforma no es clara.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, explicó que con este cambio no solo se busca otorgar más tiempo de descanso, sino también transformar la cultura de productividad en el país, permitiendo que México se alinee con estándares internacionales de bienestar.

¿Cómo se implementará la jornada laboral de 40 horas en México?

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, el funcionario precisó que la implementación de las 40 horas semanales será un proceso progresivo que tiene como horizonte final el año 2030.

Esta gradualidad permitirá que las unidades económicas, desde las pequeñas empresas hasta las grandes industrias, ajusten sus procesos de manera ordenada y sin poner en riesgo su estabilidad operativa.

Uno de los puntos clave destacados por Bolaños López es el llamado “efecto faro”, el cual proyecta beneficios más allá del sector formal.

De acuerdo al funcionario, el mejorar las condiciones de trabajo y descanso de quienes ya cuentan con seguridad social, se establece un referente de bienestar que sirve de guía para mejorar las condiciones de ingreso y trato en el sector informal y profesional independiente, donde se desempeñan millones de mexicanos.

“Lo que creemos es que, además, como ya se ha constatado empíricamente en otros países, es que esta reducción de la jornada lo que también impulsa es que haya una mayor participación dentro del mercado laboral”. —

¿Qué cambios habrá en el pago de horas extra?

La reforma también introduce cambios técnicos fundamentales en el esquema de horas extraordinarias.

“La hora extra empezará a partir de la hora 41, actualmente empieza a partir de la hora 49, las horas triples anteriormente empezaban a partir de la hora 58, ahora van a empezar a partir de la hora 53, entonces estamos hablando primero, horas que anteriormente eran consideradas como ordinarias van a ser ahora extraordinarias”. —

Bolaños enfatizó que este cambio coloca a México en la ruta que ya han recorrido naciones como Francia, Canadá o Estados Unidos, donde la reducción de horas ha impulsado la formalidad y la calidad de vida.

A diferencia de medidas impuestas, el secretario subrayó que esta propuesta nace del consenso genuino entre el gobierno, los trabajadores y el sector empresarial, garantizando que el camino hacia las 40 horas sea un acuerdo nacional compartido y no una imposición por decreto.

En este sentido, se ha establecido una protección especial para los menores de edad, prohibiéndoles estrictamente cualquier tipo de jornada extraordinaria para salvaguardar su desarrollo.

