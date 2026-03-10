Localizan a la tercera víctima mortal del derrumbe en San Antonio Abad

Esta mañana fue localizado el cuerpo de la tercera persona desaparecida que se encontraba laborando durante el derrumbe en calzada San Antonio.

Fue al rededor de las siete de la mañana de este martes cuando elementos de bomberos en coordinación con Protección Civil de la Ciudad de México ubicaron el cuerpo de la tercera víctima del derrumbe localizado en calzada San Antonio Abad 124, alcaldía Cuauhtémoc.

A través de redes sociales, el jefe de Bomberos de la CDMX compartió la localización del cuerpo y el rescate del mismo, que fue entregado a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para la necropsia correspondiente.

En este momento iniciamos labores de recuperación de la tercera persona. Continúo informando. @ClaraBrugadaM pic.twitter.com/dZbhF2RXJb — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) March 10, 2026

¿Por qué se derrumbó el edificio en San Antonio Abad?

De acuerdo con la secretaria de Gestión Integral y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa Venegas el edificio localizado en la colonia Tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc presentaba fallos desde el sismo de 1985 que se agudizaron en 2017, por lo que se encontraba en demolición a cargo de una empresa privada.

Este martes, la propia secretaria difundió la localización de la tercera víctima del derrumbe.

Derivado de los trabajos que se realizan para encontrar al último trabajador afectado por el colapso parcial del edificio ubicado en Av. San Antonio Abad, lamentablemente, se confirma su fallecimiento. Continuamos realizando labores para la recuperación del cuerpo.



La… pic.twitter.com/1Mg5CqrV7c — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 10, 2026

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo, lamentó los hechos y en su momento se comprometió a brindar el apoyo necesario a las víctimas y a las familias de los trabajadores fallecidos.