¿Quién será responsable de las víctimas del derrumbe en San Antonio Abad?

Tras el derrumbe en San Antonio Abad 124 que dejó tres personas fallecidas, autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc y del gobierno capitalino dieron versiones distintas sobre la supervisión de la demolición.

El derrumbe en San Antonio Abad 124, en la alcaldía Cuauhtémoc, que dejó tres personas fallecidas y una más hospitalizada , abrió un debate entre autoridades sobre quién debía supervisar la demolición del inmueble y genera distintas posturas entre el gobierno capitalino y la alcaldía.

Postura de la alcaldía sobre la verificación de demoliciones

Si el gobierno de la Ciudad sabe que otorgó facilidades de demolición, que verifique, es el llamado de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, ante la responsabilidad sobre el derrumbe del edificio en San Antonio Abad del que dijo “nosotros no estamos obligados a verificar todas las obras que están sucediendo en la alcaldía en todo momento, nosotros debemos hacer una verificación cuando hay una queja formal”.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, la alcaldesa de Cuauhtémoc señaló que desde 2018 con la creación de la Comisión de Reconstrucción, presidida entonces por César Cravioto “se dieron facilidades para las empresas para exentarlos de cierta documentación”.

Detalló que “el 14 de marzo de 2025 se aprueba un acuerdo que entre varias cosas permite a la secretaría de Vivienda aprobar demoliciones sin estudio ni programa de protección civil” y puntualizó que en el edificio de San Antonio Abad 124 “específicamente la empresa no tenía programa de demolición”.

Afirmó que “el 30 de septiembre de 2025 como alcaldía respondimos que no dimos ningún permiso porque no cumplían con los requisitos mínimos para garantizar la seguridad en la demolición”.

Gobierno capitalino responde sobre responsabilidades

“La empresa decide iniciar la demolición porque el 20 de octubre la secretaría de Vivienda les otorga estas facilidades administrativas… nosotros dijimos que no, ellos dijeron que sí”.

Y aseguró que “hay un reglamento que dice que a partir de la aprobación el particular tiene 90 días para iniciar los trabajos, y avisar a la Comisión de la Reconstrucción, no a la alcaldía, no existe tal aviso”.

Dicen que dentro de las peticiones hay una carta en la que deslindan a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, “esta carta responsiva la está inventando”.

Reconoció “tanto el gobierno de la Ciudad como el gobierno de la alcaldía tenemos facultades de supervisión y verificación, se pierde en el momento en que no sabemos quienes hicieron los trabajos de demolición porque la empresa no dio aviso formal a la Comisión de Reconstrucción”.

Por lo anterior, la alcaldesa recalcó sobre la verificación, “obligados no estamos si no hay un SUAC, es decir un reporte ciudadano al (Sistema Unificado de Atención Ciudadana)” en un caso como el Derrumbe San Antonio.

Ahora, a partir del accidente dijo “sé que hay cinco edificios más con facilidades para demoler, señaló, “tengo estas cinco demoliciones y voy a ir a verificar” ofreció.

Por su parte, el secretario de Vivienda del gobierno de la Ciudad de México, Inti Muñoz, tras lamentar las vidas perdidas afirmó que se inició la investigación para deslindar responsabilidades, sobre las cuales señaló que la alcaldesa de Cuauhtémoc busca “acomodar y tergiversar las cosas y no reconocer lo hechos” y señaló que Rojo de la Vega “no conoce cabalmente los procedimientos”, que señalan que “es facultad exclusiva de las alcaldías el verificar, supervisar, autorizar en materia de demoliciones”.

Recordó que ayer en la conferencia fueron puntuales en señalar que desde 2018 se tenía que demoler el edificio de San Antonio Abad 124, en 2025 se adhirieron al convenio de demolición.

La alcaldesa dice que la Secretaría de Vivienda debe ser encargada de verificar la demolición cosa que no es cierta, pues señaló que “las facilidades que se otorgan son para facilitar trámites complementarios, número oficial, impacto vecinal, pero eso no exime a nadie de que se cumpla con las medidas de obras y protección civil”.

Señaló que “La alcaldesa omitió que el 20 de noviembre se comunicó no se comunicaron a nosotros que se dan por enterados y que la demolición iniciará; debieron haber observado lo que se les pidió”.

Y concluyó que “no existe la corresponsabilidad” en hechos como este, y en materia de demolición, protección civil y estructura dependen de la supervisión, acreditación y vigilancia de la alcaldía, dentro de la investigación del Derrumbe San Antonio.