Plan Integral de Seguridad Universitaria, respuesta a demanda justa de estudiantes en Morelos, afirma titular de Seguridad

El secretario de Seguridad de Morelos, Miguel Ángel Urrutia,reconoció como justa la demanda de estudiantes durante la marcha del 8M y llamó a implementar el Plan Integral de Seguridad Universitaria.

“La demanda de los estudiantes durante la marcha del 8M fue justa”, afirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, quien reconoció el abandono de seguridad en la UAEM con solo 70 cámaras de videovigilancia para 150 edificios y en la entidad recordó que “desde 2015 se tiene alerta de género por feminicidios tema desatendido por la anterior administración de manera irresponsable”.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos resaltó la necesidad de implementar el Plan Integral de Seguridad Universitaria, luego de que en la marcha del pasado 8 de marzo en Cuernavaca, se recabaran denuncias sobre 30 casos de violencia dentro de instituciones educativas contra 30 masculinos, las cuales ya se investigan y cuyos análisis serán compartidos con autoridades universitarias.

Sobre los casos recientes de feminicidio dijo que se tienen dos detenidos, parejas sentimentales de las jóvenes asesinadas quienes también eran estudiantes de la UAEM y adelantó que en breve se darán a conocer avances en el caso de Karol Toledo.

Diagnóstico de seguridad en la UAEM

A nivel estatal dijo, se ha hecho un seguimiento de la situación de violencia y en específico de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y señaló “nos encontramos con un vacío al interior de la universidad con de cámaras de videovigilancia que podrían ayudar en las pesquisas”.

Debido a esto, el día de ayer se presentó un Plan Integral de Seguridad Universitaria para las universidades en el estado y detalló en el caos de la UAEM,

Tenemos detectadas solamente 70 cámaras para 105 edificios, esta situación es de abandono desde hace 25 años”. —

Y resaltó que “el 75% de sus instalaciones en Chamilpa no tiene una barda perimetral”, lo que es equivalente a 3 kilómetros sin vigilancia de acceso o salida a las instalaciones, situación que impacta en la seguridad.

El plan, que afirmó “fue respuesta inmediata de la gobernadora”, contempla varios puntos que de acordarse con las autoridades de la UAEM sería de gran utilidad tanto para ésta como para otras universidades, ya que tan solo la UAEM tiene 37 instalaciones en todo Morelos, al igual que la UNAM tiene un convenio de trabajo con 8 preparatorias en municipios de áreas suburbanas de la entidad.

Violencia de género y consumo de sustancias

Reconoció en Morelos “desde 2015 se tiene alerta de género por feminicidios tema desatendido por la anterior administración de manera irresponsable”.

Asimismo, dijo preocupa en la entidad el alto grado de consumo de alcohol, así como de cristal y otras drogas , lo que consideró detonantes de la violencia contra las mujeres en la entidad.

En los carnavales dijo, se ha cumplido con la eliminación de los llamados chelódromos en las ferias patronales de la entidad.

En Morelos dijo, se tiene un vacío en materia legislativa y por 6 años no se cumplió con la ley de uso de la fuerza, que señala que el último reducto es el uso de la fuerza, con lo que se da una normatividad que no existía.

Se contrataron las famosas rejas de protección del Palacio de Gobierno, no hubo represión policial y se llevaron a cabo de manera ordenada las manifestaciones, aseguró, en medio del debate sobre la seguridad en universidades en el estado.

¿De qué trata el Plan Integral de Seguridad Universitaria?

De acuerdo con las autoridades estatales, “El plan tiene como propósito fundamental transformar las condiciones de seguridad en los espacios universitarios y sus entornos a través de dos líneas de acción: el fortalecimiento de la infraestructura de seguridad y la atención a las causas estructurales de la violencia mediante acciones de prevención y bienestar".