Con 18 feminicidios en solo tres meses, la Marcha 8M reunió a casi 6 mil mujeres en Morelos

La Marcha 8M en Cuernavaca, Morelos reunió a cerca de 6 mil mujeres, adolescentes y niñas que exigieron justicia y el fin de la violencia, en un contexto donde se reportan 18 feminicidios en Morelos en 2026.

Una jornada intensa se vivió el domingo 8 de marzo cuando cerca de 6 mil mujeres, adolescentes y niñas participaron en la Marcha 8M Cuernavaca para exigir justicia, alto a la violencia y a la impunidad, pues tan solo en lo que va de este 2026 suman 18 feminicidios en Morelos, señaló la periodista Verónica Bacaz.

En Morelos, #MareaMorada tomó las calles en protesta contras la inseguridad e injusticia, tras los recientes feminicidios de #KimberlyJoselín y #KarolToledo.



El reporte con Verónica Bacaz (@VeroBacaz), periodista y directora de @PresenteMor.



🎙️ @warkentin… pic.twitter.com/jEAKrLpjVU — Así Las Cosas (@asilascosasw) March 9, 2026

La directora de Presente Morelos detalló en el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin que la marcha que salió de la glorieta de Tlaltenango y culminó en el zócalo de Cuernavaca estuvo llena de pancartas y consignas como:

Quiero que mi mamá reciba mi título y no mi acta de defunción“. —

TE RECOMENDAMOS LEER: Marea morada nacional: Miles de mujeres se unen a la marcha del 8M en varios estados del país

Consignas de estudiantes y jóvenes

Grito principal de las jóvenes, en particular de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la que dos de sus estudiantes Kimberly Ramos Beltrán, quien fue hallada sin vida el 2 de marzo en las inmediaciones de la misma universidad y Karol Toledo Gómez, quien fue localizada el 5 de marzo en Coatetelco.

TE PUEDE INTERESAR: Marcha 8M: Señora regaña a feministas por pintar bardas durante protesta en Cuernavaca

Presencia de madres víctimas de violencia vicaria

La solidaridad estuvo presente en la manifestación en la que muchas madres que han sido víctimas de violencia vicaria también estuvieron presentes.

TE PUEDE INTERESAR: “Kit forense” ¿Qué es y porqué enciende las redes en este 8M?