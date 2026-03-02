Kimberly Joselín Ramos: hallan sin vida a la estudiante de la UAEM reportada como desaparecida

La FGE Morelos confirmó el hallazgo de un cuerpo en la zona norte de Cuernavaca.

La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) informó este lunes 2 de marzo de 2026 el hallazgo de un cuerpo sin vida durante el operativo interinstitucional desplegado para localizar a Kimberly Joselín Ramos Beltrán, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) que había sido reportada como desaparecida.

De acuerdo con el comunicado oficial, el hallazgo ocurrió en uno de los polígonos de intervención en la zona norte de Cuernavaca, donde autoridades estatales y federales realizaron labores de búsqueda en los últimos días.

En el operativo participan elementos de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, la Agencia de Investigación Criminal y la Coordinación General de Servicios Periciales, quienes realizan las diligencias conforme a los protocolos legales y científicos.

Fiscalía de Morelos realiza peritajes para confirmar identidad

Las investigaciones continúan en curso y la Fiscalía reiteró que informará oportunamente sobre los avances que puedan hacerse públicos sin afectar el desarrollo de las indagatorias ni el debido proceso.

El caso ha generado consternación entre la comunidad universitaria de la UAEM y en la sociedad morelense, donde familiares y compañeros habían participado en jornadas de búsqueda y difusión para localizar a la estudiante.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales mientras continúan las investigaciones.