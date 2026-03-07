“Kit forense” ¿Qué es y porqué enciende las redes en este 8M?

El kit forense no es una broma, es un cúmulo de información que se prepara de manera individual y puede ser de utilidad, afirma la bióloga e influencer Becky Bios.

La idea original de un “Kit forense” elaborada y promovida por la bióloga e influencer, Becky Bios, se hizo viral al denunciar el plagio de su obra por el gobierno municipal de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca.

El municipio, hizo pública la invitación a un taller de elaboración del kit, lo que provocó que el mensaje fuera señalado en redes como de resignación ante la desaparición forzada.

La invitación al taller plagiada por la titular de Juventud del municipio oaxaqueño levantó innumerables críticas. Ampliar

Negando tener vínculo alguno con Morena, la activista detalló en un video que su iniciativa para preparar a las mujeres ante la violencia, ha tenido y requiere una preparación e investigación previa, por lo que se deslinda de lo que el municipio oaxaqueño emitió en sus redes.

¿“Kit forense” en conmemoración del 8M?

Diversos colectivos y la propia autora denunciaron que la administración de Ana Cecilia Pérez Velázquez, utilizó material sin autorización para simular atención a la agenda de género, a lo cual el municipio respondió con el despido de la responsable de la promoción y presunta instrucción para la elaboración del Kit, la médica Keyla Karlet Calvo Vásquez, encargada de Juventud del municipio.

Con este comunicado, el gobierno de Ana Cecilia Pérez Velázquez se deslindó de toda responsabilidad, e incluso de la promotora, la titular de Juventud del municipio. Ampliar

Como era de suponerse, el taller no se llevó a cabo en Oaxaca, pero la propuesta de este kit que viene circulando desde 2025 de mano de la bióloga y socióloga sobreviviente de intento de feminicidio, toma sentido en un país como México, con más de 120 mil personas desaparecidas, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB)

Por ello, la bióloga e investigadora, estará presente este 8M estará en el Palacio de Bellas Artes en el corredor Ángela Peralta de la Ciudad de México, capacitando a las mujeres para prepararlo, porque todas podemos salir de casa, pero ninguna tiene la certeza de volver.