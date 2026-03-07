Caso Karol Toledo: Familiares dan el último adiós a la joven estudiante de la UAEM

En medio de dolor y reclamos de justicia, amigos y familiares de Karol Toledo la acompañaron este sábado al panteón en Mazatepec, Morelos

Ese sábado se llevó a cabo el cortejo fúnebre de Karol Toledo joven universitaria reportada como desaparecida el pasado 2 de marzo al salir de la subsede Miacatlán-Mazatepec de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Desaparición de Karol Toledo

El pasado 2 de marzo Karol fue vista por última vez cerca de su casa y posteriormente cerca del campus, y aunque las autoridades se comprometieron su localización, la estudiante de Derecho de Escuela de Estudios Superiores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, lamentablemente fue hallada sin vida, al igual que la primer joven desaparecida días antes, Kimberly Joselin, también estudiante de la misma universidad.

Hallazgo del cuerpo en Coatetelco

El cuerpo de la estudiante de Derecho fue localizado el jueves envuelto en bolsas de basura en una mina de arena ubicada en el municipio de Coatetelco, hecho relacionado con el caso de Karol Toledo.

Este sábado el cuerpo de Karol fue llevado hasta el templo de San Lucas Evangelista, para celebrar en su honor una misa de cuerpo presente.

Al término de la misa, el cortejo fúnebre acompañó el féretro blanco hasta el panteón municipal Eterno Descanso, en Mazatepec.

Las marchas continuarán, afirman estudiantes de la UAEM

Las protestas que estallaron tras el feminicidio de Kimberly Joselín Ramos, estudiante de 18 años de la UAEM, desaparecida el 20 de febrero y hallada sin vida muy cerca del campus universitario se unieron a la exigencia por la localización de Karol.

Mañana 8M las jóvenes unirán nuevamente sus voces en un reclamo de justicia por tener la certeza de que podrán regresar a sus casas luego de asistir a la universidad, en tanto las autoridades afirman estar realizando su trabajo.

